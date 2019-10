Joost Luiten is er vrijdag maar net in geslaagd om de cut te halen bij het Frans Open. De Bleiswijker had in Parijs maar liefst 76 slagen, vijf boven par, nodig voor zijn tweede ronde.

De 33-jarige Luiten begon met een double bogey matig aan zijn ronde en sloeg vervolgens ook nog vijf bogeys. Daartegenover liet hij slechts twee birdies noteren.

Door zijn teleurstellende tweede ronde staat de Zuid-Hollander nu op 145 slagen (+3) en dat aantal was precies genoeg om ook zaterdag en zondag nog mee te doen aan het Frans Open.

Luiten nam na de openingsronde nog de 25e plaats in en had toen vier slagen achterstand op de koplopers. Op de tweede dag zakte hij naar de gedeelde 67e plaats.

De leiding halverwege het toernooi op de Europese Tour wordt gedeeld door de Belg Nicolas Colsaerts en George Coetzee uit Zuid-Afrika. Het duo staat op een totaalscore van 133 en heeft één slag voorsprong op de Amerikaan Kurt Kitayama.

Luiten jaagt op ticket voor HSBC Champions

Luiten jaagt op het Frans Open op een ticket voor het HSBC Champions in Sjanghai. Hij heeft dat in eigen hand aangezien hij er met een 29e plaats momenteel goed voor staat in de Race to Dubai.

Hij moet na zondag in de top dertig daarvan staan om te mogen starten bij de HSBC Champions, een toernooi dat deel uitmaakt van de World Golf Championships.