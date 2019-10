De Eredivisie wordt hervat met onder meer FC Utrecht-PSV, de Nederlandse baanwielrenners gaan voor EK-medailles en Abdi Nageeye wil de marathon van Amsterdam winnen. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

PSV naar Utrecht, Ajax tegen RKC Waalwijk

Na de interlandperiode gaat de Eredivisie zaterdag en zondag verder. PSV wacht een lastig uitduel met FC Utrecht, waar vorig seizoen met 2-2 werd gelijkgespeeld. Ajax speelt uit tegen RKC Waalwijk, dat dit seizoen nog niet gewonnen heeft, en Feyenoord treft in De Kuip Heracles Almelo.

Wanneer? Zaterdag staan RKC Waalwijk-Ajax (18.30 uur), AZ-sc Heerenveen (18.30 uur), FC Twente-Willem II (19.45 uur), FC Utrecht-PSV (20.45 uur) en VVV-Venlo-Vitesse (20.45 uur) op het programma. Zondag zijn PEC Zwolle-ADO Den Haag (12.15 uur), FC Groningen-Sparta Rotterdam (14.30 uur), FC Emmen-Fortuna Sittard (14.30 uur) en Feyenoord-Heracles Almelo (16.45 uur).

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien bij FOX Sports. De NOS zendt de samenvattingen uit.

Kirsten Wild won dit EK al twee keer goud. (Foto: Pro Shots)

Laatste twee dagen EK baanwielrennen

De eerste drie dagen van de EK baanwielrennen in de Omnisport in Apeldoorn leverden vier keer goud, eenmaal zilver en twee keer brons op voor Nederland en de verwachting is dat daar in de laatste twee dagen nog een aantal plakken bijkomen.

Wanneer? Op zaterdag begint het programma om 15.00 uur en het duurt tot 22.00 uur. Zondag worden om 10.30 uur de eerste wedstrijden verreden en om 17.11 uur is de EK voorbij.

Hoe te volgen? Live updates in de NUsport-app en live te zien bij de NOS en op Eurosport.

Het Nederlands record van Abdi Nageeye staat op 2:06.17 (Foto: Pro Shots)

Nageeye gaat voor winst bij marathon van Amsterdam

Na zijn vierde plaats eerder dit jaar in Rotterdam gaat Abdi Nageeye zondag bij de TCS Amsterdam Marathon voor de zege. De houder van het Nederlands record kan de opvolger worden van Gerard Nijboer, die in 1980 de laatste Nederlandse winnaar was.

Wanneer? Om 9.30 uur klinkt het startschot van de marathon.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien op Ziggo Sport, AT5, NH en Eurosport 2.

Georginio Wijnaldum gaat met Liverpool aan kop in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Liverpool wil United dieper in de problemen drukken

Het meest aansprekende affiche in het buitenland is Manchester United tegen Liverpool. Hoewel de wedstrijd zondag gespeeld wordt in Manchester, is de ploeg van Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de torenhoge favoriet. Liverpool gaat namelijk overtuigend aan kop, terwijl het zwalkende United twaalfde staat.

Wanneer? De aftrap op Old Trafford is zondag om 17.30 uur (Nederlandse tijd)

Hoe te volgen? Live updates in de NUsport-app en live te zien op Ziggo Sport.