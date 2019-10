NBA-commissaris Adam Silver zegt dat het slepende conflict met China een financiële strop is voor de Amerikaanse basketbalbond. De NBA zou inmiddels al miljoenen zijn misgelopen door de maatregelen die de Chinese regering heeft getroffen.

"De verliezen zijn inmiddels aanzienlijk", zei Silver donderdagavond tegen Amerikaanse media. "Onze wedstrijden zijn op dit moment nog niet terug op de televisie in China, dus het is afwachten hoe dat zich verder ontwikkelt. De financiële consequenties zijn simpelweg dramatisch."

Het conflict begon begin oktober met een tweet van Daryl Morey, waarin de technisch directeur van de Houston Rockets zijn steun uitsprak voor de protesten in Hongkong. De demonstranten zijn boos, omdat de regering in Peking steeds meer invloed op Hongkong krijgt, terwijl er een 'één land, twee systemen'-principe was afgesproken.

De tweet schoot de regering van China in het verkeerde keelgat. Morey ging door het stof en ook de NBA bood aanvankelijk zijn excuses aan, maar dat was tevergeefs. China zendt geen wedstrijden van het Amerikaanse basketbal meer uit en meerdere Chinese sponsoren besloten te stoppen met de samenwerking met de Rockets.

'China eiste ontslag van Morey'

Silver beweert nu dat het basketbalgekke China zelfs het ontslag van Morey eiste, wat het Aziatische land overigens ontkent. "We werden door de Chinese regering gevraagd om hem te ontslaan, maar we zeiden direct dat dit nooit zou gebeuren. Het is zelfs uitgesloten dat we hem überhaupt een straf opleggen."

Overigens kreeg Silver zelf de nodige kritiek te verduren vanwege zijn eerste reactie op de tweet van Morey. De 57-jarige Amerikaan gebruikte in een verklaring van de NBA het woord "betreurenswaardig" in plaats van het op te nemen voor de geplaagde Houston Rockets-directeur. Diverse Amerikaanse politici waren hier boos over.

"Misschien probeerde ik op dat moment iets te diplomatiek te zijn", bekent Silver nu. "We hebben te maken met de Amerikaanse waarden en vrijheid van meningsuiting is daar één van. Dat ondersteunen wij."

LeBron James sprak zich dinsdag ook voor het eerst uit over het conflict tussen de Amerikaanse basketbalbond en China. De NBA-vedette vindt dat mensen wat langer moeten nadenken voordat ze iets over de situatie zeggen en was daarbij kritisch op Morey.