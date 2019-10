Tiger Woods hoopt volgend jaar in Tokio zijn debuut te maken op de Olympische Spelen. De nu 43-jarige golflegende ziet het als zijn laatste kans om mee te kunnen doen aan het grootste sportevenement ter wereld.

"Het is een belangrijk doel voor mij om het olympische team van de VS te halen", zegt Woods in een interview met Reuters. "Bij de Olympische Spelen van 2024 ben ik 48 jaar. Dan wordt het lastig om me op die leeftijd nog te meten met de beste Amerikaanse golfers, dus dit is waarschijnlijk mijn laatste kans."

Golf maakt pas sinds 2016 - na een afwezigheid van 112 jaar - deel uit van het olympische programma. Vijftienvoudig majorwinnaar Woods kwakkelde drie jaar geleden nog met blessures en kwam daardoor niet in aanmerking voor deelname in Rio de Janeiro, waar de Brit Justin Rose de olympische titel veroverde.

"In 1984 was ik voor de eerste keer bij de Olympische Spelen, maar toen maakte golf daar nog geen deel van uit", zei Woods. "De sport is wereldwijd bekender geworden en ik denk dat de Spelen de groei van golf alleen maar versterken. Ik zou het graag een keer meemaken, zeker nu de kans er ligt."

Tiger Woods boekte in april zijn eerste majorzege sinds 2008. (Foto: Pro Shots)

Woods geniet van terugkeer

Het zag er enkele jaren geleden niet naar uit dat Woods überhaupt nog zou mogen denken aan olympische deelname, want de Amerikaan onderging tussen 2014 en 2017 de nodige rugoperaties. Woods knokte zich toch terug en bekroonde zijn sensationele comeback in april door de Masters op zijn naam te schrijven; zijn eerste majorzege sinds 2008.

"Ik geniet er heel erg van dat het voor mij weer mogelijk is om op dit niveau te golfen", zegt Woods. "Het leukste is misschien nog wel dat er tijdens mijn afwezigheid een nieuwe generatie is opgestaan waar ik nooit tegen heb gespeeld. Nu kan ik het alsnog tegen ze opnemen."

Het olympisch golftoernooi wordt van 5 tot en met 8 augustus gehouden nabij Tokio. Er mogen zestig mannen en zestig vrouwen meedoen en elk land mag maximaal vier golfers per team afvaardigen.

Woods heeft momenteel vier Amerikanen boven zich staan op de wereldranglijst (Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas en Patrick Cantlay), waardoor olympische deelname allesbehalve een zekerheid is.