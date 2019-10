Joost Luiten is donderdag redelijk goed begonnen aan het Frans Open in Parijs. De Nederlandse golfer staat na de eerste dag op de gedeelde 25e plaats in het klassement.

Luiten ging mede dankzij drie birdies en een bogey rond in 69 slagen. Hij bleef daarmee twee slagen onder het baangemiddelde (par).

De Nieuw-Zeelander Ryan Fox en de Zuid-Afrikaan George Coetzee leiden na de eerste dag met een totaal van 65 slagen.

Het Frans Open werd vorig jaar gewonnen door de Zweed Alex Noren, gevolgd door de Schot Russell Knox, de Amerikaan Julian Suri en de Engelsman Chris Wood.

Luiten jaagt op ticket voor HSBC Champions in Shanghai

Luiten jaagt op het Frans Open op een ticket voor het HSBC Champions in Shanghai. Hij heeft dat in eigen hand aangezien hij er momenteel goed voor staat in de Race to Dubai.

"Ik sta momenteel 29e in de Race to Dubai", zegt hij op zijn eigen site. "Om over twee weken te mogen starten in het HSBC Champions in Shanghai, een World Golf Championship, moet ik na zondag in de top dertig staan"

"De kans dat plek 31 of 32 ook nog goed genoeg is, is groot want er zullen waarschijnlijk wat afzeggers zijn. Maar daar wil ik niet van afhankelijk zijn en ik wil ook eigenlijk niet bezig zijn met spelen in Shanghai. Ik focus me eerst op het Frans Open."