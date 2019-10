Badr Hari en Rico Verhoeven hebben het donderdag tijdens een persconferentie flink met elkaar aan de stok gekregen. De twee zwaargewichten kwamen voor het eerst bij elkaar in de aanloop naar hun gevecht dat eind december wordt gehouden.

Met een grote zwarte zonnebril en een trui met daarop 'Badr Army' betrad Hari (34) het podium in Utrecht. Zijn opkomst werd met gejuich ontvangen door tientallen fans in een grote zaal, die niet alleen met journalisten gevuld was. Kort daarna volgde de opkomst van Verhoeven die door het publiek werd uitgejouwd.

"Jij hebt die jongens zeker allemaal betaald om hier voor je te komen juichen?", vroeg Verhoeven (30) op het podium aan Hari. "Dat jij een 'Badr Army' nodig hebt om je te helpen, zegt eigenlijk al genoeg. Ik ben een eenmansleger en doe het helemaal op eigen kracht. Het probleem voor jou, Badr, is dat zij er straks in de ring niet voor je zijn om je te helpen. Ook jij zult het helemaal alleen moeten doen."

Hari lachte de woorden van Verhoeven weg. "Vóór ons gevecht waren er maar weinig mensen die van Rico hadden gehoord", zei de Marokkaan. "Toen kwam de Badr Hari-golf en daar heeft hij flink op meegesurfd."

"Hij werd beroemd, deed een paar optredens en verdiende wat geld. Ik ben blij voor hem, maar nu, drie jaar later, gaat dat stoppen. Op 21 december ga ik laten zien dat hij eigenlijk heel zwak is."

'Ben fitter en sterker dan drie jaar terug'

Het was voor het eerst sinds hun gevecht eind 2016 dat Hari en Verhoeven weer in dezelfde ruimte verbleven. Tijdens dat gevecht moest Hari al vroeg de strijd staken met een armblessure.

"Ik ben een stuk beter voorbereid dan toen; fitter en sterker", vervolgde Hari, die in de jaren daarna verwikkeld was in rechtszaken en ook een dopingschorsing heeft uitgezeten. "Nu kan ik me voor 100 procent focussen. Dat had ik in die tijd niet. Ik heb een hoop rechters gezien en moest toen andere gevechten leveren. Iedere topatleet kan zich maar op één ding focussen, en die luxe had ik niet."

Hari zou het niet erg vinden als hij door die 'andere gevechten' reputatieschade heeft geleden. "Ik zie mezelf niet als een slechte jongen. Dat creëren de media, al heb ik ze natuurlijk wel wat munitie gegeven om mee te schieten. Maar dat vind ik niet erg. In Batman heeft The Joker ook een hoofdrol. Als hij (Verhoeven, red.) de goedzak wil spelen en ik word neergezet als slechterik, dan vind ik dat prima."

Geen titel op het spel

Hoewel er bij het komende gevecht geen officiële titel op het spel staat, voelt het voor beide kickboksers wel alsof er een grote prijs te vergeven valt. Verhoeven heeft al vijf jaar lang de wereldtitel in zijn bezit. "Maar als ik verlies - waar Badr een wonder voor nodig heeft om dat te laten gebeuren - zal ik me absoluut geen titelhouder meer voelen."

"Ik kan hem dan net zo goed die riem geven. Als ik zou verliezen doet het niet alleen fysiek pijn, maar vooral ook mentaal. Het maakt wat dat betreft niet uit dat er geen titel op het spel staat."

Ook Hari vindt niet dat het ontbreken van een titel afbreuk doet aan het gevecht. "Je wil ieder gevecht winnen en ook zeker deze. Ik zal er niet minder om vechten."

Hari terug bij trainer Passenier

Hari kondigde een aantal maanden geleden aan dat hij zou vertrekken bij trainer Mike Passenier, maar op de persconferentie maakte hij bekend dat hij inmiddels weer terug is bij zijn oude coach. "Het is dom om mij naar mijn trainer te vragen, want Mike en ik werken nog steeds samen. We zijn nooit bij elkaar vandaan geweest."

Ook Verhoeven was in de veronderstelling dat Hari gebroken had met Passanier. "Ben je nu weer terug gewisseld? Dat geeft nog maar eens aan hoe onzeker je wel niet bent. Een teken van zwakte."

Het gevecht tussen Hari en Verhoeven vindt op 21 december plaats in stadion GelreDome in Arnhem.