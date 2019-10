De Nederlandse boksbond heeft de Britse federatie GB Boxing gevraagd om de wereldtitel in de klasse tot 75 kilogram terug te geven aan Nouchka Fontijn. Ze moest het goud zondag bij de WK in Rusland op bizarre wijze aan Lauren Price uit Wales laten.

Fontijn won op punten (3-2) en stond al klaar om haar gouden medaille te ontvangen, maar de tegenstander had op het laatste moment een protest ingediend en kreeg uiteindelijk gehoor bij de jury.

De 31-jarige Fontijn moest daardoor voor de derde keer in haar carrière genoegen nemen met WK-zilver, maar de Nederlandse boksbond doet er alles aan om de wereldtitel terug te krijgen en heeft nu dus gevraagd of Price haar titel wil afstaan.

"Lauren Price zou in de hele sportwereld respect krijgen als ze de internationale boksbond AIBA laat weten dat ze de originele uitkomst van de finale accepteert, haar wereldtitel teruggeeft en genoegen neemt met zilver. Het zou een zeer positieve situatie voor het boksen in het algemeen betekenen. Denk er alsjeblieft over na", staat in een bericht van de boksbond aan GB Boxing.

Voorzitter Boris van der Vorst vindt dat de Nederlandse boksbond niets te verliezen heeft met de vraag aan de Britse federatie. "Het lijkt misschien naïef, maar we hebben in ieder geval ons morele appel gedaan", zegt hij tegen NU.nl.

Boksbond start ook juridische procedure

Verder is de Nederlandse boksbond zoals bekend ook de mogelijkheden aan het onderzoeken voor juridische stappen. Bovendien is de AIBA gevraagd om een veelbesproken nieuwe regel aan te passen.

De nieuwe regel, die sinds september geldt, houdt in dat boksers een gele kaart kunnen trekken uit protest tegen de uitkomst van een specifieke ronde. Het leidde voor Fontijn dus tot haar nederlaag tegen Price.

"Bij ons verzoek aan de AIBA gaat het ons er vooral om dat je als winnaar geen mogelijkheid hebt om je te verdedigen tegen een aangenomen protest. We zien het als een vorm van diefstal", aldus Van der Vorst.

Uit woede en onbegrip over de definitieve beslissing bleef Fontijn weg bij de uiteindelijke medailleceremonie. De Nederlandse boksbond moet zich daarvoor verantwoorden bij de AIBA, maar rekent op begrip van de mondiale federatie.