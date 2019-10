Bokser Patrick Day is woensdag op 27-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan lag de afgelopen dagen in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis, nadat hij zaterdagavond ernstige verwondingen aan zijn hoofd opliep tijdens een wedstrijd in Chicago.

Day werd in de tiende ronde van zijn gevecht tegen landgenoot Charles Conwell in het super-weltergewicht knock-out geslagen. Het bleek al snel dat het mis was, want hij werd op een brancard uit de ring gedragen en met ernstige hersenschade opgenomen in het ziekenhuis.

Day onderging direct een spoedoperatie en lag de afgelopen dagen in een coma, maar zijn leven kon niet meer gered worden. De bokser overleed woensdag in het ziekenhuis in het bijzijn van zijn naasten.

"De familie van Patrick is iedereen dankbaar voor alle gebeden en steunbetuigingen. Patrick was een zoon, broer en goede vriend van velen en maakte met zijn positieve karakter een onuitwisbare indruk op iedereen. Rust in vrede en kracht", schrijft zijn promoter Lou DiBella in een verklaring.

'Boksen moet veiliger worden'

Het is zeker niet de eerste keer dat een bokser overlijdt aan de gevolgen van een harde klap tijdens een gevecht in de ring. Afgelopen zomer overleden er twee boksers - de Rus Maxim Dadashev en de Argentijn Hugo Santillan - in één week tijd aan verwondingen die ze tijdens een wedstrijd hadden opgelopen.

"Het is moeilijk om het op dit moment over de gevaren van boksen te hebben, maar ik denk wél dat het tijd is voor actie", staat in de verklaring van DiBella. "Hóé weten we nog niet, maar we moeten ervoor zorgen dat boksen veiliger wordt voor iedereen. Dat is de enige manier om Patrick te eren."

"Patrick kwam uit een goede familie, was slim, goed opgeleid en had geen noodzaak om de wereld van het boksen in te gaan. Hij koos er bewust voor, omdat hij de sport leuk vond. Het was zijn manier om mensen te inspireren."

Day stond in zijn loopbaan 22 keer in de ring en won zeventien van die gevechten. Vier wedstrijden eindigden in een gelijkspel en één in een nederlaag.