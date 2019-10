De kans is groot dat de olympische marathon volgend jaar niet in Tokio, maar in Sapporo wordt gehouden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil de wedstrijd net als het snelwandelen verplaatsen vanwege de verwachte hitte.

In het Noord-Japanse Sapporo, waar de Winterspelen van 1972 werden gehouden, is het volgens het IOC zo'n 5 tot 6 graden koeler dan in het ruim 800 kilometer zuidelijker gelegen Tokio.

Op aanraden van Japanse dokters werd in april van dit jaar al besloten dat de marathon om 6.00 uur zou beginnen en dat het 50 kilometer snelwandelen zelfs al om 5.30 uur zou starten. Nu worden beide evenementen waarschijnlijk dus verplaatst.

Het IOC is al langer bezig om maatregelen te nemen wegens de hitte in Japan. Zo werd eerder onder meer besloten dat langeafstandswedstrijden in de atletiek in de avond plaatsvinden en dat sporten als triatlon, rugby en mountainbiken juist in de ochtend op het programma staan.

Een werkgroep van het IOC controleert in Japan voor iedere sport of de aanvangstijden moeten worden gewijzigd. Er wordt ook nagedacht over maatregelen wat betreft schaduw en watersproeiers en -voorraad.

Het plan om de marathon en het snelwandelen te verplaatsen naar Sapporo wordt met alle betrokken partijen besproken, waarna later dit jaar een besluit zal volgen.