Washington Nationals heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst in de geschiedenis de World Series bereikt in de Major League Baseball. Er werd in de finale van de National League voor de vierde keer gewonnen van St. Louis Cardinals.

Het werd in het eigen Nationals Park 7-4 voor de ploeg van coach Dave Martinez. De eerste drie ontmoetingen in de best-of-sevenserie eindigden in 2-0, 3-1 en 8-1.

Washington Nationals behoort tot de zeven clubs die de World Series nog nooit wonnen. De andere zes zijn Texas Rangers, San Diego Padres, Milwaukee Brewers, Seattle Mariners, Colorado Rockies en Tampa Bay Rays.

De tegenstander in de World Series komt uit het tweeluik tussen Houston Astros en New York Yankees in de finale van de American League, waarbij de Astros na drie wedstrijden met 2-1 leiden.

Geboren Amsterdammer Didi Gregorius hielp de Yankees in de nacht van zaterdag op zondag nog aan een 7-0-overwinning in de eerste ontmoeting, maar de twee daaropvolgende confrontaties gingen dus verloren. De clubs treffen elkaar in de nacht van woensdag op donderdag voor de vierde keer.

Vorig jaar stonden Boston Red Sox en Los Angeles Dodgers tegen elkaar in de finale van het MLB-seizoen. De Red Sox trokken toen met 4-1 aan het langste eind en pakten de titel voor de negende keer.