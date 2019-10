Eliud Kipchoge trekt zich niets aan van de mensen die kritiek leveren op zijn historische record op de marathon. De Keniaan legde zaterdag in Wenen als eerste atleet ooit de 42,195 kilometer in minder dan twee uur af.

De 34-jarige Kipchoge werd tijdens zijn door de wetenschap gesteunde recordpoging geholpen door 41 tempomakers die hem uit de wind hielden. Ook reed een auto in het juiste tempo voor hem uit en kreeg de topatleet eten aangereikt van een motorrijder, waardoor zijn tijd niet als officieel wereldrecord werd aangemerkt.

Kipchoge en zijn team kozen bovendien zelf de locatie en het tijdstip uit, zodat hij onder ideale omstandigheden een poging kon doen om de marathon onder de twee uur te lopen. Daar slaagde hij overtuigend in, want Kipchoge finishte in een tijd van 1:59.40. De criticasters neemt hij dan ook voor lief.

"Het is oké als iemand kritiek heeft op onze prestatie", zei Kipchoge dinsdag tijdens een persmoment in Den Haag tegen het AD. "Er is altijd kritiek. Je kunt niet voorkomen dat die er is, maar je kunt je er wel voor proberen af te sluiten, zodat het niet in je hoofd gaat zitten."

Eliud Kipchoge na zijn historische marathon in Wenen. (Foto: Pro Shots)

Kipchoge vereerd door felicitatie Obama

Kipchoge viel overigens vooral lof ten deel nadat hij zaterdag in Oostenrijk historie schreef. De regerend olympisch kampioen op de marathon is met name vereerd door de felicitaties op Twitter van Barack Obama, tussen januari 2009 en januari 2017 de president van de Verenigde Staten.

"Ik ben erg blij dat Obama zich realiseert dat we geschiedenis hebben geschreven", zei Kipchoge, die zich zelf op Twitter ook tot de vorige Amerikaanse president richtte. "Het zou een grote eer zijn als ik je kan ontmoeten. Dan kunnen we praten over hoe we van deze wereld met behulp van hardlopen een vredigere wereld kunnen maken."

Hoewel zijn historische tijd van zaterdag geen officieel wereldrecord is, staat de mondiale toptijd wel op de naam van Kipchoge. Hij liep vorig jaar de marathon in Berlijn in een tijd van 2:01.39 en was daarmee de eerste atleet ooit die de afstand in minder dan twee uur en twee minuten aflegde.