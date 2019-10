LeBron James heeft zich dinsdag uitgesproken over het conflict tussen de Amerikaanse basketbalbond en China. De NBA-vedette vindt dat mensen wat langer moeten nadenken voordat ze iets over de situatie zeggen.

Het conflict begon onlangs met een tweet van Houston Rockets-directeur Daryl Morey, die zijn steun uitsprak voor protesten in Hongkong, waar het al maanden onrustig is. Demonstranten vinden dat de regering in Peking te veel invloed heeft op Hongkong.

Als reactie op die tweet stopten twee Chinese sponsoren de samenwerking met de Rockets en besloot de staatsomroep geen duels meer van de club uit te zenden. De Rockets en de NBA hebben veel financiële belangen in China.

"Volgens mij was Morey niet helemaal op de hoogte van de situatie op het moment dat hij er iets over zei", aldus de 34-jarige James bij een vriendschappelijke wedstrijd met Los Angeles Lakers tegen Golden State Warriors.

"Heel veel mensen kunnen er niet alleen financieel, maar ook fysiek, emotioneel en spiritueel door beschadigd raken. Wees dus voorzichtig met wat je zegt en doet. Ja, we hebben vrijheid van meningsuiting, maar dat kan ook veel negativiteit met zich meebrengen."

'Niemand heeft nagedacht over de gevolgen'

Na zijn uitspraken liet James ook op Twitter nog van zich horen. "Mijn club en de NBA hebben een moeilijke week achter de rug. Mensen moeten begrijpen wat een tweet of verklaring voor anderen kan betekenen. In dit geval heeft niemand eerst nagedacht over de gevolgen", schreef hij.

De ruzie tussen de NBA en China houdt de gemoederen flink bezig. In tegenstelling tot Morey besloten onder anderen coaches Steve Kerr (Golden State) en Gregg Popovich (San Antonio Spurs) om zich niet uit te spreken, wat weer tot ergernis leidde bij de Amerikaanse president Donald Trump, met wie ze al geen goede relatie hadden.

De NBA-clubs bereiden zich voor op het nieuwe seizoen, dat over exact een week van start gaat met de wedstrijd tussen Toronto Raptors en New Orleans Pelicans.