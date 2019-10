Simone Biles blijft nuchter onder haar historische prestatie op de WK turnen van afgelopen weekend. De 22-jarige Amerikaanse pakte zondag haar 24e en 25e medaille en is daarmee de succesvolste turner ooit.

Biles was een klasse apart op zowel balk als vloer en mag zich nu alleen recordhouder noemen. Ze lost de Wit-Rus Vitaly Scherbo af, die in zijn rijke loopbaan 23 medailles pakte.

"Ik kan niet enthousiaster over mijn eigen prestatie zijn dan op dit wereldkampioenschap, maar het recordaantal medailles? Ik ben niet zo van de getallen", aldus Biles.

Bij de uitreiking van haar 25e medaille merkte ze dat dit weekend een behoorlijke weerslag op haar had. "Ik was zo moe dat ik me amper nog kon bewegen. Dit is echt mijn beste WK ooit."

In totaal veroverde Biles liefst vijf gouden medailles op het toernooi in Stuttgart. Eerder pakte ze met de Amerikaanse vrouwen de titel bij de landenwedstrijd en was ze individueel de sterkste op de meerkamp en op sprong.

Simone Biles was een klasse apart op balk. (Foto: Pro Shots)

Biles wil niet ingaan op geruchten over afscheid

Met name haar prestatie op balk stemde Biles tevreden. De Amerikaanse stelde de laatste jaren weleens teleur op dat onderdeel, maar was nu een klasse apart met een score van 15,066.

"Toen ik mijn score hoorde, was ik echt dolgelukkig. Ik dacht al dat mijn oefening goed zou zijn voor 14,8 of 14,9, maar op deze score ben ik echt heel erg trots."

Van haar 25 WK-medailles zijn er liefst 19 goud. Er wordt gespeculeerd dat Biles volgend jaar stopt na de Olympische Spelen in Tokio, maar daar wilde ze niet op ingaan.

"Mijn kusjes naar het publiek golden niet als afscheid. Ik doe dat altijd na een vloeroefening en het was een mooi einde van deze wereldkampioenschappen, hier in Stuttgart", zei ze.