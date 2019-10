Brigid Kosgei haalde zondag bij de marathon van Chicago liefst 81 seconden af van het wereldrecord. De 25-jarige Keniaanse liet zich inspireren door landgenoot Eliud Kipchoge, die zaterdag de magische grens van 2 uur doorbraak op de klassieke afstand.

"Ik bleef maar zeggen dat vandaag mijn dag moest worden", zei Kosgei na haar recordrace op de persconferentie. "Ik wilde de tweede Kipchoge worden, de vrouwelijke Kipchoge. Daar heb ik me op gefocust."

De Afrikaanse deed zondag 2 uur, 14 minuten en 4 seconden over de 42,195 kilometer door Chicago. Daarmee dook ze ruim onder het liefst zestien jaar oude wereldrecord van de Britse Paula Radcliffe (2.15,25).

Het werd zo een grensverleggend weekend voor de Keniaanse langeafstandlopers, want de 34-jarige Kipchoge slaagde er zaterdag in Wenen bij zijn tweede poging in om de marathon onder de 2 uur te lopen. De wereldrecordhouder (2.01,39) kwam uit op 1.59,40, een tijd die door de elkaar afwisselende tempomakers niet als mondiale toptijd wordt erkend.

Brigid Kosgei poseert met haar recordtijd. (Foto: Pro Shots)

'Het record zat in mijn hoofd'

De erelijst van Kosgei is een stuk korter dan die van haar illustere landgenoot, al won ze vorig jaar ook al de marathon van Chicago en werd ze dit jaar de jongste winnares van de marathon van Londen.

"Ik had niet verwacht dat ik hier vandaag een wereldrecord zou neerzetten", aldus Kosgei. "Ik dacht aan een tijd van 2.16 of 2.17. Het is ongelooflijk om 2.14 te lopen, al kan ik niet ontkennen dat ik het record in mijn hoofd had zitten. Toen ik begon met mijn race, dacht ik: ik heb 2.15 nodig voor het record van Paula."

Radcliffe was in Chicago en feliciteerde haar opvolgster direct na de finish. "Toen ik zag hoe snel Brigid rende in het eerste deel, wist ik dat mijn record verbroken zou worden", zei de inmiddels 45-jarige Britse.

Kosgei lag vanaf het begin van haar race op recordschema. "Mensen langs de kant waren aan het juichen en schreeuwden 'wereldrecord' naar me. Ik voelde hun energie, dat heeft me geïnspireerd."

"Ik weet niet hoe ik moet uitleggen hoe het voelt nu het me gelukt is om het wereldrecord te lopen. Ik ben ontzettend blij."