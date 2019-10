Joost Luiten is er niet in geslaagd om op de slotdag van het Italiaans Open nog te klimmen in het klassement. De Nederlandse golfer eindigde in Rome op de gedeelde 25e plaats.

De 33-jarige Luiten legde zijn laatste ronde af in 71 slagen (par). Hij liet drie bogeys noteren en stelde daar drie birdies tegenover.

De Bleiswijker kwam uit op een totaal van 280, vier slagen onder par. Na de openingsdag stond hij nog derde, maar vervolgens zakte hij weg naar een plek buiten de top twintig.

De overwinning in de Italiaanse hoofdstad ging naar Bernd Wiesberger. De Oostenrijker had in totaal 268 slagen nodig en hield de Engelsman Matthew Fitzpatrick, de leider na de tweede en de derde dag, één slag achter zich.

Luiten voerde wijziging door in putten

Luiten voerde voorafgaand aan het Italiaans Open een wijziging door in het putten op de greens. Hij veranderde zijn grip door in plaats van met zijn rechterhand onder zijn linkerhand onder te gebruiken.

Het Italiaans Open behoort tot de lucratieve Rolex Series en heeft een prijzengeld van 7 miljoen dollar (omgerekend 6,35 miljoen euro).

Luiten speelde het toernooi zes keer eerder en eindigde één keer als vijfde en één keer als vierde, al was dat op een andere baan.