Brigid Kosgei heeft zondag het zestien jaar oude wereldrecord op de marathon van Paula Radcliffe vermorzeld. De 25-jarige Keniaanse kwam in Chicago tot een tijd van 2:14.04.

Kosgei was op het vlakke parcours in de Verenigde State bijna anderhalve minuut sneller dan Radcliffe, die haar record van 2:15.25 in 2003 liep in Londen. De Britse was in Chicago en feliciteerde haar opvolgster vrijwel direct na de finish.

Het persoonlijk record van Kosgei stond op 2:18.20. Daarmee won ze eerder dit jaar de marathon van Londen. De Keniaanse was vorig jaar ook de beste in Chicago, toen in een tijd van 2:18.35.

Het parcoursrecord in de Amerikaanse stad stond op naam van Radcliffe (2:17.18).