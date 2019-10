Brigid Kosgei heeft zondag het zestien jaar oude wereldrecord op de marathon van Paula Radcliffe vermorzeld. De 25-jarige Keniaanse kwam in Chicago tot een tijd van 2.14,04.

Kosgei was op het vlakke parcours in de Verenigde Staten bijna anderhalve minuut sneller dan Radcliffe, die haar record van 2.15,25 in 2003 liep in Londen. De Britse was in Chicago en feliciteerde haar opvolgster vrijwel direct na de finish.

Het persoonlijk record van Kosgei stond op 2.18,20. Daarmee werd ze eerder dit jaar de jongste winnares van de marathon van Londen en was ze de op zes na snelste marathonloopster ooit.

De Keniaanse was vorig jaar ook de beste in Chicago, toen in een tijd van 2.18,35. Het parcoursrecord in de Amerikaanse stad stond op naam van Radcliffe (2.17,18). De Britse was tot zondag de enige vrouw die onder de 2 uur en 17 minuten had gelopen op de klassieke afstand.

De zestien jaar tussen het record van Radcliffe en Kosgei is de langste tijd tussen twee wereldrecords op de marathon na de Tweede Wereldoorlog (mannen en vrouwen).

Kosgei zat direct onder wereldrecordschema

Kosgei hield vanaf het begin van de 42,195 kilometer door Chicago een verschrikkelijk hoog tempo aan. Ze deed 15 minuten en 28 seconden over haar eerste 5 kilometer en kwam na 10 kilometer door na 31.28. Daarmee zat op een schema van 2 uur en 12 minuten.

Die eindtijd bleek iets te hoog gegrepen voor de Afrikaanse, maar met een doorkomst van 1.06,59 halverwege was het duidelijk dat Kosgei op weg was naar een zeer bijzondere tijd.

De Keniaanse, die vorige maand bij de Great North Run in Engeland met 1.04,28 een niet-erkend wereldrecord op de halve marathon liep, finishte uiteindelijk 6 minuten en 47 seconden voor Ababel Yeshaneh uit Ethiopië, die als tweede eindigde.

Bij de mannen ging de zege naar Lawrence Cherono in een tijd van 2.05,46. De Keniaan won eerder dit jaar al de marathon van Boston. De Ethiopiërs Defene Debala (2.05,46) en Asefa Mengstu (2.05,48) kwamen respectievelijk als tweede en derde over de streep.

De Britse topatleet Mo Farah, vorig jaar winnaar in Chicago, werd slechts vijfde op ruim vier minuten van Cherono (2.09,58).

Lawrence Cherono won na een spannende finish in Chicago. (Foto: Pro Shots)

Tweede record op marathon van het weekend

Op zaterdag verlegde Eliud Kipchoge al een grens op de marathon door in Wenen als eerste atleet onder de twee uur te lopen over 42,195 kilometer (1.59,40).

De tijd van de 34-jarige Keniaan is geen officieel wereldrecord, omdat hij geholpen werd door 41 tempomakers die elkaar afwisselden. Kipchoge is met een tijd van 2.01,39 wel de houder van het echte wereldrecord.