Boksster Nouchka Fontijn dacht zondag een uurtje dat ze Nederlandse sporthistorie had geschreven door wereldkampioen te worden in het Russische Ulan-Ude, maar na een protest van tegenstandster Lauren Price werd het zilver. Die klap kwam hard aan bij de 31-jarige Schiedamse.

"Ik ben echt heel erg teleurgesteld", zei Fontijn in een korte reactie via de Nederlandse Boksbond. "Ik waande me in een slechte film, die ook nog eens steeds slechter werd."

De jury kende Fontijn in de finale tegen Price met 3-2 de overwinning toe, maar Wales tekende na de partij protest aan tegen de score in de tweede ronde.

Die ronde was in eerste instantie naar Fontijn gegaan, maar nadat een nieuwe jury nog eens naar de beelden had gekeken, werd dat omgezet naar winst voor Price. Daardoor veranderde de eindstand in 3-2 voor de boksster uit Wales.

"Ik voelde me wereldkampioen, maar een uur later was ik mijn eerste WK-goud alweer kwijt", baalde Fontijn, die al op het podium stond toen bekend werd gemaakt dat er een protest was ingediend. "Ik hoorde plotseling veel gejuich uit de kamer waar de delegatie van Wales zat. Toen wist ik genoeg en ben ik de hal uitgelopen. Ik kon het niet meer opbrengen om naar de ceremonie te gaan."

'Dit is zeer pijnlijk'

Voorzitter Boris van der Vorst van de Nederlandse Boksbond noemde de gebeurtenissen in Rusland in gesprek met NU.nl "zeer pijnlijk". "Nouchka stond al op het podium voor de eerste Nederlandse wereldtitel in het boksen, een historische prestatie. Nu zijn de druiven heel zuur."

De Nederlandse bond kon niks meer veranderen aan het besluit van de jury, want een beroep tegen de beslissing om de zege aan Price te geven was niet mogelijk.

Volgens Van der Vorst had Price een officiële waarschuwing verdiend voor het herhaaldelijk klemmen van Fontijn. "Ik snap niet dat ze die waarschuwing niet heeft gekregen. Als dat wel was gebeurd, was dit gedoe er niet geweest."

Van der Vorst erkende wel dat Wales gebruik maakte van de nieuwe regels van boksbond AIBA, die voorschrijven dat er binnen tien minuten na een partij protest kan worden ingediend. "Ze hebben dat slim gedaan, maar het is wel ongekend dat Price nu op deze manier wereldkampioen is geworden."

Fontijn zou zelfs nog een straf kunnen krijgen voor het overslaan van de podiumceremonie. "Ze was te emotioneel en kon niet meer gemotiveerd worden om weer naar het podium te gaan", aldus Van der Vorst. "Formeel staat daar een sanctie op, maar ik hoop dat de officials zullen begrijpen dat het te bizar voor woorden is wat er gebeurd is."