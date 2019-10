Japan heeft zich zondag geplaatst voor de kwartfinales van het WK rugby in eigen land door in het laatste groepsduel af te rekenen met directe concurrent Schotland. De Schotten zijn door de 28-21-nederlaag in Yokohama uitgeschakeld.

Schotland had met een verschil van minimaal acht moeten winnen van Japan om de laatste acht te halen. De ploeg van coach Gregor Townsend had bovendien een bonuspunt moeten halen door minimaal vier try's te scoren, maar kwam maar tot drie.

Japan is door de vierde zege in vier groepsduels de winnaar van poule A en staat voor het eerst in de geschiedenis in de kwartfinales van het WK. Daarin is Zuid-Afrika volgende week zondag de tegenstander.

Vier jaar geleden redde de Aziatische ploeg het - ondanks drie overwinningen in vier wedstrijden - voor het achtste WK op rij niet in de groepsfase.

Schotland eindigt met elf punten als derde in groep A. Ierland, dat zaterdag met 47-5 won van Samoa, gaat als nummer twee door naar de knock-outfase.

De Schotten haalden bij zeven van de vorige acht WK's wel de laatste acht. Alleen in 2011 strandde Schotland ook in de poulefase.

Japan schreef geschiedenis door het bereiken van de kwartfinales. (Foto: Pro Shots)

Doorgaan duel lang onzeker door tyfoon

Het was door tyfoon Hagibis, die vooral zaterdag veel schade veroorzaakte in Japan, lang onzeker of het cruciale duel tussen Japan en Schotland wel kon doorgaan.

De Schotten stapten 24 uur voor aanvang van de wedstrijd voor de zekerheid naar de rechter om te voorkomen dat het duel zou worden geschrapt en ze kansloos waren voor een plek in de knock-outfase, maar de WK-organisatie bepaalde zondag dat het veilig genoeg was om het duel door te laten gaan.

Eerder dit weekend werden de wedstrijden Nieuw-Zeeland-Italië, Namibië-Canada en Engeland-Frankrijk niet gespeeld vanwege Hagibis en omgezet in een reglementair gelijkspel. Dat was vooral vervelend voor Italië, dat een zege op titelverdediger Nieuw-Zeeland nodig had om zich nog te plaatsen voor de kwartfinales.

Wales en Uruguay konden zondag wel in actie komen in Kumamoto. Wales won met 35-13 en kwalificeerde zich als winnaar van groep D voor de kwartfinales. Uruguay werd vijfde en laatste.