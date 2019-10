Khalid Choukoud heeft zich zondag nog niet weten te plaatsen voor de olympische marathon. De Nederlander liep in Eindhoven bijna anderhalve minuut boven de limiet.

De 33-jarige Choukoud kwam bij de 36e editie van de marathon in Eindhoven onder winderige omstandigheden in een tijd van 2 uur, 12 minuten en 56 seconden over de meet. Om volgend jaar naar de Olympische Spelen in Tokio te mogen, had Choukoud onder de 2:11.30 moeten duiken.

De winst in Eindhoven was voor de Keniaan Laban Mutai. Hij wist met zijn tijd van 2:06.39 niet onder de door de organisatie vooraf gewenste 2:06 te duiken.

Mutai voerde een volledig Keniaans podium aan. Reuben Kerio eindigde op zo'n twintig seconden achterstand als tweede, terwijl John Langat als derde over de streep kwam.

Bij de vrouwen was de zege eveneens voor een Keniaanse: Betty Chepleting greep in 2:28.34 de overwinning. Kim Dillen, die net als Choukoud aasde op de olympische limiet, haalde de eindstreep niet.