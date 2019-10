Simone Biles heeft zondag in Stuttgart voor de derde keer in de historie de wereldtitel veroverd op balk. Het is haar 24e WK-medaille, waardoor ze nu de succesvolste turner ooit is.

De 22-jarige Biles kwam in de finale tot een score van 15,066 punten. Ze was daarmee de Chinese vrouwen Liu Tingting (14,433) en Li Shijia (14,300) de baas.

Voor de Amerikaanse is het haar vierde gouden medaille op het toernooi in Stuttgart. Eerder pakte ze met de Amerikaanse vrouwen de titel bij de landenwedstrijd en was ze individueel de sterkste op de meerkamp en op sprong.

Met haar 24e WK-medaille stoot Biles Vitaly Scherbo van de troon als recordhouder. De Wit-Rus pakte in zijn rijke loopbaan 23 plakken.

Van de 24 medailles die Biles pakte zijn er maar liefst 18 goud. Drie keer won ze zilver, terwijl ze ook drie keer als derde eindigde.