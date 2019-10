Boksster Nouchka Fontijn heeft zondag in Rusland op bizarre wijze naast haar eerste wereldtitel gegrepen. De Nederlandse stond bij de medailleceremonie al klaar om het goud in ontvangst te nemen, maar haar tegenstandster diende op het laatste moment protest in en kreeg gehoor.

Fontijn kreeg in de finale van de klasse tot 75 kilogram tegen Lauren Price uit Wales aanvankelijk de zege toegewezen: 3-2.

Tijdens de uitreiking van de medailles bij de WK in Rusland werd echter bekendgemaakt dat een protest was ingediend door Price, die niet veel later in het gelijk werd gesteld en alsnog het goud kreeg.

Het protest van Wales ging over de score van de tweede ronde. Die ronde was in eerste instantie naar Fontijn gegaan, maar nadat een nieuwe jury nog eens naar de beelden had gekeken, werd dat omgezet naar winst voor Price. Daardoor veranderde de eindstand in 3-2 voor de boksster uit Wales.

De 31-jarige Fontijn, die wegbleef bij de definitieve prijsuitreiking, moet opnieuw genoegen nemen met WK-zilver. Vorig jaar en in 2016 verloor ze de finale ook al. Op de WK van 2014 pakte ze brons.

Bij de Olympische Spelen van drie jaar geleden in Rio de Janeiro pakte Fontijn zilver, net als eerder dit jaar bij de Europese Spelen na een nederlaag tegen Price in de finale.

Fontijn nog niet zeker van Spelen

Haar plek in de WK-finale betekent voor Fontijn - in tegenstelling tot eerdere jaren - nog niet dat ze zeker is van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Dat heeft te maken met het feit dat het lang onzeker was of boksen een olympisch onderdeel zou blijven vanwege misstanden bij de mondiale boksbond AIBA. Boksen behield de olympische status, maar er volgt volgend jaar nog een kwalificatietoernooi.