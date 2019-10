Boksster Nouchka Fontijn is zondag voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioene geworden. In het Russische Ulan-Ude was ze in de finale van de klasse tot 75 kilogram te sterk voor Lauren Price.

De 31-jarige Fontijn won op punten van de Britse, van wie ze eerder dit jaar nog verloor in de finale van de Europese Spelen. Ze stond twee keer eerder in de finale van een WK, maar greep toen naast het goud.

Opmerkelijk genoeg werd de medailleceremonie onderbroken omdat Price een protest had ingediend. Vooralsnog mag Fontijn zich echter nog gewoon wereldkampioene noemen.

Vorig jaar verloor Fontijn nog in de finale van de WK, waardoor ze net als in 2016 met zilver genoegen moest nemen. Op de WK van 2014 pakte de Nederlandse brons.

Ook op de Olympische Spelen van drie jaar geleden in Rio de Janeiro pakte Fontijn zilver. Haar wereldtitel betekent nog niet dat ze zeker is van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Tokio.

Dat heeft te maken met het feit dat het lang onzeker was of boksen een olympisch onderdeel zou blijven vanwege misstanden bij de mondiale boksbond AIBA. Boksen behield de olympische status, maar er volgt volgend jaar nog een kwalificatietoernooi.