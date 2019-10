Didi Gregorius heeft met de New York Yankees de eerste stap gezet naar de titel in American League van de Major League Baseball. De Yankees wonnen zaterdag (lokale tijd) het eerste duel in de best-of-sevenseries met Houston Astros met 7-0.

De 29-jarige Gregorius was zelf verantwoordelijk voor één van die punten. De geboren Amsterdammer sloeg in de zevende inning een honkslag, waarna Gleyber Torres hem over de thuisplaat hielp.

Torres was in Houston met vijf binnen geslagen punten de grote uitblinker. De 22-jarige tweedehonkman sloeg onder meer een homerun en kwam in totaal drie keer op de honken.

Zondagavond staat in Houston het tweede duel in de finale van de American League op het programma, waarna de teams naar Yankee Stadium afreizen voor de derde en vierde wedstrijd.

De winnaar van de tweestrijd gaat door naar de World Series, waar de kampioen van de National League de tegenstander is. In die serie namen de Washington Nationals zaterdag een 2-0-voorsprong tegen St. Louis Cardinals dankzij een 3-1-zege.

De Yankees azen op de eerste World Series-overwinning in tien jaar. De laatste zege van de 'Bronx Bombers' dateert van 2009.