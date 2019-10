Michael van Gerwen is dolgelukkig met zijn eindzege in de World Grand Prix. De nummer één van de wereld ziet zijn prestatie als bevestiging dat hij op de goede weg is.

In de finale haalde Van Gerwen zaterdag een hoog niveau en was hij met 5-2 te sterk voor Dave Chisnall. Hij won het prestigieuze toernooi in Dublin eerder in 2012, 2014, 2016 en vorig jaar.

"Dit is fantastisch. Ik heb een heel goed toernooi gespeeld, zelfs in de finale. Dave zette zó veel druk op me, dat ik een paar heel mooie dingen moest doen. Gelukkig deed ik dat", aldus Van Gerwen, die eerder dit jaar een wat mindere fase kende, bij RTL 7.

"Mensen kunnen over me zeggen wat ze willen, maar ik voel me gewoon goed. De belangrijkste tijd van het jaar komt er nu aan, dus ik móét nu ook goed zijn. Ik kan nu weer verder bouwen."

Er volgt nu een belangrijke reeks toernooien, waarvan de Champions League of Darts de eerste is. Na het EK, de World Series Finals, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals begint in december het WK in Londen.

Michael van Gerwen met zijn trofee in Dublin. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Dit doet veel met me'

De dertigjarige Van Gerwen maakte onlangs bekend dat hij voor de tweede keer vader wordt en dat helpt volgens de Brabander mee in zijn goede gevoel tijdens de wedstrijden.

"Dingen gaan niet automatisch. Ik moet een goed team achter me hebben met mijn management, mijn vrouw, de kleine en de rest van mijn familie. Dat maakt deze winst nog mooier. Ik moet er hard voor werken, net als ieder ander. Dit doet veel met me", zegt hij.

"Als het thuis lekker gaat en je krijgt een paar positieve berichten te horen, dan helpt dat mee. Het heeft er allemaal mee te maken. Ik moet door blijven gaan en geef nooit op."

Van Gerwen verheugt zich op het komende toernooi, de Champions League of Darts in Leicester. "Die heb ik nog nooit gewonnen. Dit is een heel mooi begin van het einde van het seizoen en ik hoop dat ik het vol kan houden."