Motorcoureur Michael van der Mark is er niet in geslaagd om op het podium te eindigen in de eerste WK superbike-race in Argentinië. De Rotterdammer moest zich tevredenstellen met de vierde plaats.

De 26-jarige Van der Mark, die vanaf de tweede plaats was gestart, kwam ruim dertien seconden tekort voor een podiumplaats. De Turk Toprak Razgatlioglu eindigde één plek voor de Nederlander.

De winst op het Circuito San Juan Villicum werd opgeëist door de Spanjaard Álvaro Bautista. De Ducati-coureur liet de Brit Jonathan Rea, die eind vorige maand in Frankrijk zijn vijfde wereldtitel op rij veiligstelde, zo'n anderhalve seconde achter zich.

Van der Mark haalde dit seizoen zeven keer wel het podium. Eerder dit jaar won de Yamaha-coureur een race in Jérez, werd hij viermaal tweede en eindigde hij twee keer als derde.

Dankzij zijn vierde plek in Argentinië blijft Van der Mark met 287 punten vierde in het kampioenschap en loopt hij iets in op nummer drie Alex Lowes, die zaterdag als vijfde eindigde in San Juan. Het verschil tussen de twee in het WK-klassement is nu nog drie punten.

Zondag staan de Superpole-race en de tweede race op het programma in Argentinië. Eind oktober sluiten de coureurs het seizoen af in Qatar.