De Nederlandse waterpoloërs zijn zeker van deelname aan het EK van begin volgend jaar. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer plaatste zich doordat Turkije zaterdag in het kwalificatietoernooi van Litouwen won.

Oranje boekte vrijdag in Utrecht al een monsterzege op Litouwen (21-4). Een dag later walste Turkije met 24-7 over de ploeg uit de Baltische staat heen.

De eerste twee in de poule van drie landen plaatsen zich voor het EK, waardoor Nederland en Turkije nu zeker zijn van een ticket. Zondag staan die twee teams nog tegenover elkaar in zwembad De Krommerijn, maar dat is dus een wedstrijd om des keizers baard.

Litouwen en Turkije worden niet gezien als sterke landen in het waterpolo. De Litouwers deden nog nooit mee aan een EK en de Turken eindigden op de laatste twee toernooien als laatste en voorlaatste. Vorig jaar verloor Turkije in de groepsfase van het EK met 5-22 van Oranje.

Op dat EK eindigden de Nederlandse waterpoloërs als tiende, nadat ze in de play-offs onderuitgingen tegen Hongarije (9-12). In de strijd om de negende tot en met de twaalfde plek wonnen ze van Roemenië (12-7), waarna werd verloren van Duitsland (11-12).

Het EK waterpolo voor mannen wordt van 12 tot en met 26 januari gehouden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.