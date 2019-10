Kira Toussaint heeft zaterdag ook haar Nederlands record op de 100 meter rugslag opnieuw verbeterd. De Amstelveense pakte bovendien de winst op dit nummer bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn.

De 25-jarige Toussaint tikte in het 50 meterbad in de Duitse hoofdstad aan in 59,46 seconden. Daarmee was ze een tiende sneller dan vorige week in Boedapest, waar ze haar record al met 24 honderdsten had aangescherpt.

In de finale liet Toussaint de Canadese Taylor Ruck 0,38 seconden achter zich. Het podium op de 100 meter rugslag werd gecompleteerd door de Hongaarse Katinka Hosszú (1.00,65).

Toussaint verbeterde vrijdag in Berlijn ook al voor de tweede keer in een week tijd haar Nederlands record op de 50 meter rugslag. Ze liet een tijd van 27,49 noteren, nadat ze vorige week in Boedapest met 27,68 het tien jaar oude record van Hinkelien Schreuder uit de boeken had gezwommen.

Kromowidjojo triomfeert op 50 vlinder

Op de 50 meter vlinderslag ging Ranomi Kromowidjojo met de overwinning aan de haal. Met een tijd van 25,67 bleef de drievoudig olympisch kampioene de Australische Cate Campbell (26,12) ruim voor.

Bij de mannen greep Arno Kamminga net naast de zege op de 50 meter schoolslag. De 23-jarige Katwijker was met 27,21 drie honderdsten langzamer dan de Serviër Caba Siladi.

Vorige week zwom Kamminga nog een Nederlands record (27,00) op dit nummer. Afgelopen vrijdag kwam Kamminga wel tot winst op de 100 meter schoolslag in Berlijn.

Op de 100 meter vrije slag trok Jesse Puts zich terug voor de finale. Hij had zich als vijfde geplaatst.