Simone Biles heeft zaterdag haar derde gouden medaille veroverd bij de WK turnen in Stuttgart. De Amerikaanse was de sterkste op het onderdeel sprong en heeft nu evenveel WK-medailles als recordhouder Vitaly Scherbo.

De 22-jarige Biles kreeg voor twee nagenoeg perfecte sprongen in de finale een gemiddelde score van 15,399. Daarmee was de viervoudig olympisch kampioene een klasse apart.

Haar landgenote Jade Carey bleef met 14,883 punten het dichtst in de buurt van Biles en eiste het zilver voor zich op. De Britse Elissa Downie completeerde met een score van 14,816 het podium.

Eerder in Stuttgart pakte Biles met het Amerikaanse team de wereldtitel in de landenwedstrijd en vervolgens was ze ook de sterkste op de individuele meerkamp. Op brug eindigde ze zaterdag als zesde en ze komt in de Duitse stad ook nog in actie op de onderdelen vloer en balk.

Simone Biles pakte op sprong haar 23e medaille op een WK. (Foto: Pro Shots)

Zeventiende wereldtitel voor Biles

Biles veroverde al haar zeventiende wereldtitel in haar carrière. Het was de tweede keer dat ze het goud op sprong pakte, nadat haar dat vorig jaar voor het eerst lukte.

Met het goud staat de topturnster nu op 23 WK-medailles. Daarmee evenaarde ze het recordaantal van de Wit-Rus Scherbo, een van de beste turners aller tijden. Naast haar zeventien wereldtitels won ze drie keer zilver en drie keer brons.

Volgend jaar zal Biles voor de tweede en laatste keer meedoen aan de Olympische Spelen. Ze maakte in maart van dit jaar bekend dat ze zich fysiek niet goed genoeg voelt om daarna nog naar de Spelen van 2024 toe te werken.

Zondag is de slotdag van de WK turnen in Stuttgart. Er komen geen Nederlanders in actie in de toestelfinales.