Manager Jos Hermens genoot zaterdag met volle teugen van de historische race van zijn pupil Eliud Kipchoge, die als eerste atleet minder dan twee uur deed over een marathon. De Nederlander, vanaf het begin in 2014 nauw betrokken bij het project, is trots dat de Keniaan er in Wenen in slaagde de magische grens te doorbreken.

Hermens werd onlangs bij de WK atletiek in Doha gevraagd naar de recordpoging van Kipchoge en sprak toen de verwachting uit dat hij de marathon in 1 uur, 59 minuten en 40 seconden zou afleggen. Kipchoge maakte van zijn manager een meestervoorspeller door de 42,195 kilometer precies in die tijd af te ronden.

"Het was een gokje, maar wel grappig dat het klopte. Dit was echt een epische prestatie", zegt Hermens in gesprek met NUsport. "Ik zat zaterdag in het zenuwcentrum in Wenen waar ik de beschikking had over alle info, inclusief mooie beelden van zijn race. Dat was fantastisch."

De 34-jarige Kipchoge leek weinig moeite te hebben met de INEOS 1:59 Challenge, de officiële naam van zijn recordpoging. De regerend olympisch kampioen op de marathon lag vanaf moment één op schema en koesterde halverwege een marge van tien seconden. Hij finishte dus uiteindelijk twintig seconden onder de grens.

"Tussen de 20 en 30 kilometer zag ik dat hij het even lastig had", blikte Hermens terug op de historische marathon van Kipchoge. "Eliud gaat dan altijd een beetje lachen, zodat hij een positief signaal naar zijn hersenen stuurt en zijn lichaam er beter mee om kan gaan. Vanaf de 40 kilometer wist ik dat het goed zou komen. Het is echt historisch en een doorbraak in de sport."

'Geleerd van de poging in Monza'

Het was niet de eerste keer dat Kipchoge een poging deed om een marathon onder de twee uur te lopen. Hij trachtte in 2017 de magische grens ook al te doorbreken, maar hij bleef er op het circuit van het Italiaanse Monza 25 seconden boven. Volgens de 69-jarige Hermens was de poging in Wenen compleet anders.

"Kipchoge vond het twee jaar geleden heel saai, omdat er amper publiek was. Het weer in Italië was ook niet gunstig en hij dronk daar te weinig. Daar hebben we heel veel van geleerd. Er stonden 120.000 tot 150.000 mensen langs de kant in Wenen, het weer was perfect en hij heeft dit keer het maximale aan koolhydraten en drank binnengekregen."

De toptijd van Kipchoge is overigens niet het nieuwe wereldrecord, omdat de internationale atletiekbond IAAF de tijd niet erkent. Dat komt doordat Kipchoge drinken van een motorrijder kreeg en hij tijdens zijn marathon werd geholpen door 41 tempomakers, die in groepjes meeliepen om hem uit de wind te houden.

Daardoor blijft de mondiale toptijd op 2.01,39 staan, de tijd die Kipchoge vorig jaar liep in Berlijn. Hoewel de wetenschap een belangrijke rol speelde in het doorbreken van de magische grens, vindt Hermens het overdreven om de officieuze recordtijd een overwinning van de wetenschap te noemen.

"Daar doe je de atleet echt tekort mee. Door de chip in zijn schoen konden we zijn prestaties de laatste jaren goed in de gaten houden en daaruit bleek dat hij duidelijk beter in vorm was dan in Monza en vorig jaar in Berlijn. De puristen in de sport hebben wat meer moeite met de manier waarop deze recordtijd tot stand is gekomen, maar dat is dan maar zo."