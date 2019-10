Mo Farah is het zat dat hij door de schorsing van zijn voormalige coach Alberto Salazar weer in verband wordt gebracht met dopinggebruik. De viervoudig olympisch kampioen benadrukt nogmaals dat hij een 'schone' atleet is en vindt dat de media moeten stoppen met hun verdachtmakingen.

De 36-jarige Farah was van 2011 tot 2017 aangesloten bij het deze week stopgezette Nike Oregon Project van Salazar, die onlangs voor vier jaar werd geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. De schorsing heeft onder meer tot gevolg dat de prestaties van zijn (voormalige) atleten onder het vergrootglas komen te liggen.

Farah was jarenlang de absolute ster van het Nike Oregon Project en veroverde onder Salazar liefst vier olympische titels en zes wereldtitels op de lange afstand. Hoewel de in Somalië geboren Brit door zijn historische prestaties vaker in verband werd gebracht met dopinggebruik, testte hij nooit positief bij controles.

"Ik ben waarschijnlijk een van de meest geteste atleten op aarde", benadrukte Farah bij een persmoment in Chicago, waar hij zondag de marathon loopt. "Ik word altijd getest en daar ben ik blij om, maar wat kan ik nog meer doen om te bewijzen dat ik schoon ben?"

"Eerlijk gezegd voel ik me een beetje in de steek gelaten door jullie (de media, red.). Het is heel teleurstellend om te zien dat het hier telkens over gaat. Mijn naam staat altijd op de voorpagina's, maar er zijn helemaal geen aanklachten tegen mij. Ik heb niks fouts gedaan."

De geschorste atletiekcoach Alberto Salazar. (Foto: Getty Images)

Farah zinspeelt op racisme in Britse media

Uit het vierjarige onderzoek van het Amerikaanse antidopingbureau USADA blijkt dat Salazar een aantal van zijn atleten het prestatiebevorderende hormoon testosteron toediende. Bovendien gaf hij medicijnen aan sporters zonder dat daar een medische noodzaak voor was en experimenteerde hij met die middelen op zijn kinderen.

Farah vertrok in 2017 bij de op dat moment al omstreden Salazar, al heeft hij altijd gezegd dat zijn vertrek niets te maken had met het onderzoek naar de atletiekcoach. Dat hij door de schorsing van Salazar opnieuw te maken krijgt met vragen over mogelijk dopinggebruik, maakt hem woedend.

"Ook als ik jullie netjes antwoorden geef op de vragen, blijven jullie negatief", zei de geïrriteerde Farah tegen de media. "Hoe dan ook: ik kan dit niet winnen, jullie hebben al besloten wat jullie gaan schrijven. De verdenkingen gaan over Salazar en het Oregon Project, niet over mij."

Farah zinspeelt zelfs op racisme bij de Britse media. "Het lijkt erop dat jullie een campagne tegen mij voeren. Ik zag het ook al bij Raheem Sterling en Lewis Hamilton. Wat ik ook doe, ik zal jullie nooit kunnen overtuigen."

Deze week besloot geldschieter Nike de stekker uit het Oregon Project te trekken. Onder anderen Sifan Hassan maakte de afgelopen jaren deel uit van de trainingsgroep voor langeafstandslopers in de Verenigde Staten.