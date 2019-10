Tweevoudig olympisch zwemkampioen Conor Dwyer heeft zaterdag een dopingschorsing van twintig maanden gekregen voor het gebruik van testosteron. De Amerikaan besloot vervolgens zijn loopbaan te beëindigen.

Dwyer testte in november en december 2018 bij drie controles buiten wedstrijden om positief op het prestatiebevorderende hormoon testosteron. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA besloot hem daarom voor ruim anderhalf jaar te schorsen.

De dertigjarige Dwyer maakte deel uit van de Amerikaanse estafetteploeg die bij de Olympische Spelen van 2012 en 2016 goud veroverde op de 4x200 meter vrije slag. Bij de Spelen in Rio de Janeiro van ruim drie jaar geleden won hij ook brons op de 200 meter vrije slag en eindigde hij als vierde op de 400 meter.

Door zijn lange schorsing was deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio uitgesloten. Dat was voor Dwyer genoeg reden om een punt achter zijn loopbaan te zetten, al is de Amerikaanse zwemmer zich van geen kwaad bewust.

Dwyer wast handen in onschuld

Dwyer beweert dat hij een medische kuur onderging en dat hij niet wist dat er testosteron in het voorgeschreven middel zit. "Mijn dokter verzekerde me dat het Amerikaans olympisch comité de kuur had goedgekeurd. Anders had ik het middel natuurlijk nooit genomen", zegt de drievoudig wereldkampioen op de 4x200 meter.

"Ongeacht deze uitspraak heb ik besloten een punt achter mijn loopbaan te zetten en me op andere interesses te richten. Het was een eer om mijn land te vertegenwoordigen met mijn teamgenoten en met de steun van mijn coaches, familie en vrienden."

De schorsing van Dwyer ging met terugwerkende kracht in op 21 december 2018. Hij zou daardoor in het najaar van 2020 weer in actie mogen komen - net na de Spelen - maar van een rentree komt het dus niet meer.