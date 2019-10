Nouchka Fontijn heeft zaterdag de finale van de WK boksen in Rusland bereikt. De Nederlandse was in de halve eindstrijd van de categorie tot 75 kilogram te sterk voor de Canadese Tammara Thibeault.

De 31-jarige Fontijn was op punten met 4-1 te sterk voor Thibeault (29-28, 30-27, 29-28, 28-29 en 29-28). In de finale van het middengewicht neemt ze het op tegen Lauren Price, die de Marokkaanse Khadija Mardi met 5-0 de baas was.

Fontijn en Price kwamen elkaar onlangs nog tegen in de finale van de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk. Toen trok de Britse aan het langste eind. Bij de Europese Spelen van 2015 in het Azerbeidzjaanse Bakoe ging de titel nog naar Fontijn.

De Schiedamse was door de halve finales te bereiken al zeker van een WK-medaille (bij het boksen krijgen de verliezende halvefinalisten brons). Ze was in de strijd om een plek bij de laatste vier met 5-0 te sterk voor de Chinese Zheng Lu.

Fontijn kan voor de eerste keer in haar carrière wereldkampioene worden. Vorig jaar in India verloor ze de finale, waardoor ze net als in 2016 met zilver genoegen moest nemen. Op de WK van 2014 pakte de Nederlandse brons.

De grootste prestatie van Fontijn is nog altijd haar zilveren plak op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Boksen staat na lange onzekerheid ook bij de Spelen van volgend jaar in Tokio op het programma.