Eliud Kipchoge is dolblij en trots dat hij er zaterdag in geslaagd is om als eerste atleet de marathon binnen twee uur af te leggen. De Keniaan zat in het Oostenrijkse Wenen liefst twintig seconden onder de 'magische' grens: 1:59.40.

"Ik wilde met deze poging zo veel mogelijk mensen inspireren en laten zien dat er geen limieten zijn voor de mens", aldus de moegestreden Kipchoge in een eerste reactie bij de finish. "Ik voel me goed en ben heel blij voor mijn vrouw en drie kinderen dat ze hier zijn om te zien hoe er historie wordt geschreven."

De 34-jarige Kipchoge begon om 8.15 uur (Nederlandse tijd) aan zijn recordpoging - hij liep iets meer dan vier keer een ronde van 9,6 kilometer in een beschut park - en lag al vanaf het eerste moment op schema. Hij koesterde halverwege een marge van tien seconden en op de finishlijn waren dat er zelfs twintig.

De Keniaan werd tijdens de zogenoemde INEOS 1:59 Challenge geholpen door 41 tempomakers, die ervoor moesten zorgen dat Kipchoge uit de wind bleef. De topatleet is de groep gangmakers, onder wie topatleten Selemon Barega en Matthew Centrowitz, dan ook dankbaar voor hun hulp.

"Denk bij dit record ook aan de 41 gangmakers die bij de beste atleten ter wereld horen. Ik ben ze heel erg dankbaar en ik waardeer het dat ze deze uitdaging met mij zijn aangegaan. We hebben gezamenlijk historie geschreven", aldus Kipchoge.

Coach Kipchoge: 'Alles is perfect verlopen'

Hoewel Kipchoge de eerste atleet is die de marathon onder de twee uur loopt, blijft zijn wereldrecord op 2:01,39 staan (vorig jaar gelopen in Berlijn). De internationale atletiekbond IAAF erkent de historische tijd van Kipchoge in Wenen niet omdat hij hulp kreeg van tempomakers en voedsel kreeg aangereikt door een motorrijder.

Patrick Sang, de coach van Kipchoge, is desondanks bijzonder trots op zijn pupil. "Hij heeft ons allemaal geïnspireerd. Dit laat maar weer zien: op welk niveau je ook staat in het leven, je kunt altijd groeien", aldus Sang tegen Kipchoge.

"Alles is eigenlijk perfect verlopen. Records zijn er om gebroken te worden, dus er zal in de toekomst ongetwijfeld iemand zijn die gaat proberen deze tijd te verbeteren. Maar nu is er historie geschreven en dat is ongelooflijk."

Kipchoge staat al jaren bekend als topatleet. De Keniaan veroverde bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud op de marathon en won ook meerdere keren de marathons in Berlijn (2015, 2017 en 2018) en Londen (2015, 2016, 2018 en 2019).