Eliud Kipchoge heeft zaterdag historie geschreven door als eerste atleet ooit de marathon onder de magische grens van twee uur te lopen. De Keniaan legde de 42,195 kilometer in Wenen af in 1:59.40.

De 34-jarige Kipchoge lag al vanaf het eerste moment op schema in de Oostenrijkse hoofdstad. De regerend olympisch kampioen op de marathon koesterde lange tijd een marge van tien seconden, maar had op de finishlijn zelfs nog twintig tellen over en bleef zo ruim onder de twee uur.

Kipchoge imponeerde vorig jaar al door als eerste man ooit de marathon binnen twee uur en twee minuten te lopen. Hij klokte toen in Berlijn een wereldrecord van 2:01.39. Twee jaar geleden probeerde de topatleet ook al onder de twee uur te lopen, maar hij zat op het racecircuit in Monza 25 seconden boven die 'magische' grens.

Zijn tijd in Wenen van zaterdag wordt overigens niet aangemerkt als een officieel wereldrecord. Kipchoge werd tijdens zijn marathon geholpen door 41 tempomakers die hem uit de wind hielden, waardoor de internationale atletiekbond IAAF de poging niet in de boeken wil zetten.

Parcours ideaal voor recordpoging

Kipchoge liep zaterdag vanaf 8.15 uur (Nederlandse tijd) iets meer dan vier keer een ronde van 9,6 kilometer over de Hauptallee in het Prater, een groot park in het midden van Wenen. Door de vlakke weg en de vele bomen was het parcours ideaal voor de recordpoging, en ook de luchtkwaliteit in Wenen was uitstekend.

Onder de zogenoemde tempomakers waren de Noorse broers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen. Ook de Ethiopiër Selemon Barega, die onlangs WK-zilver pakte op de 5.000 meter, en de Amerikaan Matthew Centrowitz, regerend olympisch kampioen op de 1.500 meter, behoorden tot de atleten die Kipchoge op gang moesten houden.

Kipchoge staat al jaren bekend als topatleet. De Keniaan veroverde bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud op de marathon en won ook olympische medailles op de 5.000 meter (brons in 2004 en zilver in 2008).

Daarnaast won Kipchoge meerdere keren de marathons van Berlijn (2015, 2017 en 2018) en Londen (2015, 2016, 2018 en 2019). Hij heeft ook een wereldtitel op de 5.000 meter achter zijn naam staan; die veroverde hij zestien jaar geleden in Parijs.