In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Oranje in EK-kwalificatie op bezoek bij Wit-Rusland

Het Nederlands elftal speelt zondagavond zijn zesde wedstrijd in de kwalificatiecyclus voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman gaat in Minsk op bezoek bij Wit-Rusland. Na de 3-1-thuiszege op Noord-Ierland gaat Oranje met twaalf punten aan kop in groep C. Wit-Rusland is met vier punten de nummer vier in deze poule.

Wanneer? Wit-Rusland-Nederland begint zondag om 18.00 uur.

Wanneer? Wit-Rusland-Nederland begint zondag om 18.00 uur.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en te zien bij de NOS.

Kwalificatie en race GP Japan op zelfde dag

Max Verstappen komt dit weekend in actie in de Grand Prix van Japan. Vanwege de naderende tyfoon Hagibis worden de kwalificatie en de race beide op zondag verreden. Mocht de kwalificatie ook zondag niet door kunnen gaan, dan is het resultaat van de tweede vrije training van vrijdag bepalend voor de startopstelling bij de race. Daarin eindigde Verstappen als derde achter Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (eerste) en Lewis Hamilton (tweede).

Wanneer? De kwalificatie voor de GP van Japan staat voorlopig gepland voor 3.00 uur Nederlandse tijd. De race gaat normaal gesproken om 7.10 uur van start.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en te zien op Ziggo Sport. Om de Grand Prix van Japan écht op de voet te volgen:

Ronde van Lombardije laatste wielermonument van seizoen

In Italië staat zaterdag met de Ronde van Lombardije het laatste wielermonument van het seizoen op het programma. Vincenzo Nibali, Primoz Roglic, Alejandro Valverde en Michael Woods gelden als de favorieten voor de winst in 'De koers van de vallende bladeren'. Ook onder anderen Bauke Mollema, Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman en Robert Gesink staan aan de start van de 113e editie, die sowieso een nieuwe winnaar krijgt. Titelverdediger Thibaut Pinot heeft zijn seizoen namelijk al beëindigd.

Wanneer? De Ronde van Lombardije gaat zaterdag om 10.35 uur van start.

Wanneer? De Ronde van Lombardije gaat zaterdag om 10.35 uur van start.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en vanaf 14.20 uur live te zien op Eurosport.

Thibaut Pinot schreef de Ronde van Lombardije vorig jaar op zijn naam. (Foto: Getty Images)

Kipchoge doet opnieuw recordpoging op marathon

Eliud Kipchoge doet zaterdagochtend in Wenen voor de tweede keer in zijn carrière een poging om de marathon onder de twee uur te lopen. Twee jaar geleden deed de Keniaan op het circuit van het Italiaanse Monza al eens een poging om de magische barrière te slechten en kwam hij tot een tijd van 2 uur en 25 seconden. Die tijd werd niet erkend als wereldrecord, omdat de race door onder meer de vele gangmakers niet voldeed aan de regels van de internationale atletiekfederatie.

Wanneer? De recordpoging van Kipchoge begint zaterdag om 8.15 uur.

Wanneer? De recordpoging van Kipchoge begint zaterdag om 8.15 uur.

Hoe te volgen? De marathon wordt live uitgezonden door het YouTube-kanaal van de zogenoemde INEOS 1:59 Challenge.

Van Gerwen speelt finale World Grand Prix

Michael van Gerwen komt dit weekend in actie bij de World Grand Prix. De regerend wereldkampioen speelt zaterdag de finale tegen de Engelsman Dave Chisnall. Van Gerwen verdedigt zijn titel in Dublin en kan het toernooi voor de vijfde keer in zijn carrière op zijn naam schrijven. Behalve vorig jaar triomfeerde hij in 2012, 2014 en 2016.

Wanneer? De finale van de World Grand Prix begint zaterdag om 21.00 uur.

Wanneer? De finale van de World Grand Prix begint zaterdag om 21.00 uur.

Hoe te volgen? De finale wordt live uitgezonden door RTL 7.

Michael van Gerwen is viervoudig winnaar van de World Grand Prix. (Foto: Pro Shots)