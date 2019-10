De NBA heeft vrijdag een streep gezet door alle media-evenementen die nog gepland stonden tijdens de huidige tour door China. Aanleiding is de ruzie tussen de Amerikaanse basketbalbond en het Aziatische land.

Om verdere escalatie te voorkomen, heeft de NBA nu besloten om de clubs die momenteel in China verblijven - Los Angeles Lakers en Brooklyn Nets - uit de wind te houden. Een tweede oefenwedstrijd tussen de clubs gaat vooralsnog wél door.

"Ze bevinden zich nu in een ingewikkelde en ongekende situatie terwijl ze in het buitenland zitten. We zouden het oneerlijk vinden om nu van ze te vragen iets in deze zaak te betekenen", meldt de bond vrijdag.

Het conflict begon onlangs met een tweet van Houston Rockets-directeur Daryl Morey, die zijn steun uitsprak voor protesten in Hongkong, waar het al maanden onrustig is. Demonstranten vinden dat de regering in Peking te veel invloed heeft op Hongkong.

Morey verwijderde zijn tweet snel, maar het kwaad was al geschied voor de Rockets en de NBA, die veel financiële belangen hebben in China. Twee Chinese sponsoren stopten de samenwerking met de Rockets en de staatsomroep zendt geen duels meer van ze uit.

Onder anderen coaches Steve Kerr (Golden State Warriors) en Gregg Popovich (San Antonio Spurs) werden om hun mening gevraagd, maar zij besloten zich niet uit te spreken, wat weer de woede wekte van de Amerikaanse president Donald Trump.

Links Gregg Popovich en rechts Steve Kerr, die als criticasters van Donald Trump gelden. (Foto: Pro Shots)