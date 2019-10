Stéfanos Tsitsipás heeft vrijdag voor een verrassing gezorgd door voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales van het Masters-toernooi in Sjanghai te bereiken. De Griekse nummer zeven van de wereld klopte titelverdediger Novak Djokovic in drie sets.

De pas 21-jarige Tsitsipás won in een partij van ruim twee uur: 3-6, 7-5 en 6-3. Het was zijn tweede zege in drie duels met nummer één van de wereld Djokovic, die sinds zijn rentree van begin deze maand na een blessure nog zonder setverlies was. Hij won zondag het toernooi van Tokio.

Voor een plek in de eindstrijd neemt Tsitsipás het in Sjanghai op tegen Daniil Medvedev. De als derde geplaatste Rus won eerder op vrijdag met 6-3 en 7-6 (4) van Fabio Fognini.

In de eerste set had de 32-jarige Djokovic nog aan één breakpunt genoeg om de set te winnen, terwijl Tsitsipás zijn enige kans in die set niet verzilverde. Tsitsipás plaatste in de twaalfde game van de tweede set de break waarmee hij een beslissende derde set afdwong.

De winnaar van het Masters-toernooi in Madrid nam vroeg in de laatste set een break voorsprong en gaf die vervolgens niet meer uit handen. Het is voor het eerst in negen deelnames dat het Djokovic niet lukt om minstens de halve finales te halen in Sjanghai.

Federer later op vrijdag in actie

Later op vrijdag staan de andere twee partijen in de kwartfinales op het programma. Roger Federer speelt tegen Alexander Zverev en Dominic Thiem neemt het op tegen Matteo Berrettini.

De topspelers werken toen naar de prestigieuze ATP Finals van volgend maand in Londen. Djokovic, Federer, Nadal, Medvedev en Thiem zijn al zeker van deelname, wat betekent dat er nog drie tickets te vergeven zijn.