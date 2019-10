Een gefrustreerde Roger Federer is vrijdag gestrand in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Sjanghai. Eerder op de dag haalde ook titelverdediger Novak Djokovic de laatste vier niet.

Federer overleefde tegen Alexander Zverev in de tweede set nog vijf matchpoints, maar moest toch zijn meerdere erkennen in de nummer zes van de wereld. Het werd 3-6, 7-6 (7) en 3-6 in een enigszins verhitte partij.

In de derde set kreeg de doorgaans rustige Federer het aan de stok met de umpire, die de twintigvoudig Grand Slam-winnaar een strafpunt gaf toen hij voor de tweede keer uit frustratie een bal de tribune in sloeg.

Het leidde tot een pittige discussie tussen de scheidsrechter en Federer, die in de resterende games niet meer zijn niveau haalde. De zestien jaar jongere Zverev (38 om 22 jaar) sloeg in de negende game op zijn zesde matchpoint toe.

In de strijd om een plek in de eindstrijd staat de Duitser tegenover Dominic Thiem of de Italiaan Matteo Berrettini, die elkaar later op vrijdag in de kwartfinales treffen.

Alexander Zverev mag zich halvefinalist noemen in Sjanghai. (Foto: Pro Shots)

Djokovic redt het niet tegen Tsitsipás

Eerder op de dag redde ook nummer één van de wereld Djokovic het niet. De Serviër verloor in drie sets van de 21-jarige Stéfanos Tsitsipás, die op de wereldranglijst een plekje lager staat dan Zverev: 3-6, 7-5 en 6-3.

De jonge Tsitsipás boekte zijn tweede zege in drie duels met zestienvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic, die sinds zijn rentree van begin deze maand na een blessure nog zonder setverlies was. Hij won zondag het toernooi van Tokio.

Voor een plek in de eindstrijd neemt Tsitsipás het in Sjanghai op tegen Daniil Medvedev. De als derde geplaatste Rus won eerder op vrijdag met 6-3 en 7-6 (4) van Fabio Fognini.

De topspelers werken toe naar de prestigieuze ATP Finals van volgend maand in Londen. Djokovic, Federer, Nadal, Medvedev en Thiem zijn al zeker van deelname, wat betekent dat er nog drie tickets te vergeven zijn.

Stéfanos Tsitsipás gaat uit zijn dak na zijn overwinning op Novak Djokovic. (Foto: Pro Shots)