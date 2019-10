Nike heeft vrijdag een punt gezet achter de trainingsgroep Oregon Project van de omstreden Alberto Salazar. De atletiekcoach, die onder anderen Sifan Hassan onder zijn hoede had, werd onlangs voor vier jaar geschorst wegens het overtreden van de dopingregels.

"De hele situatie en de vele ongefundeerde meningen leiden de atleten af en hebben invloed op de concentratie bij hun trainingen en wedstrijden. Ik heb daarom de beslissing genomen om het Oregon Project te beëindigen", zegt Nike-directeur Mark Parker in een korte verklaring op de website van magazine Runner's World.

De topman laat ook weten dat Nike hulp zal bieden aan atleten die bij het Nike Oregon Project aangesloten waren. Een van hen is dus Hassan, die onlangs geschiedenis schreef door namens Nederland wereldkampioene te worden op de 1.500 én 10.000 meter.

Eerder trainde ook onder anderen de Britse topatleet Mo Farah bij het Nike Oregon Project. Hassan benadrukte onlangs bij de WK in Qatar dat ze niets met de dopingzaak te maken heeft en dat werd later door het Amerikaanse antidopingbureau USADA bevestigd.

Het is nog onduidelijk wat de beëindiging van het Nike Oregon Project exact voor Hassan betekent, die de grootste naam was in de trainingsgroep. Ze wilde na de WK het liefst weer onder collega-trainers van Salazar gaan trainen in de VS.

Nike nam het tot dusver op voor Salazar

Het Nike Oregon Project is een in 2001 opgerichte trainingsgroep voor lopers die op de lange afstand uitkomen. De groep werd bedacht door Salazar, die in de VS roem vergaarde door drie keer de marathon van New York te winnen.

Er liep al jaren een onderzoek naar de inmiddels 61-jarige Salazar, die volgens een rapport van het USADA onder meer medicijnen waar geen medische noodzaak voor was zou hebben voorgeschreven.

Uit documenten van het USADA bleek eerder dat Nike-directeur Parker op de hoogte was van de wanpraktijken van Salazar en dat hij verzuimde in te grijpen. Kledingfabrikant Nike nam het tot dusver altijd op voor Salazar en Parker, maar bezwijkt nu dus toch onder de druk.

De geschorste atletiekcoach Alberto Salazar. (Foto: Pro Shots)