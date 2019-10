Naomi Visser is donderdag 23e geworden in de meerkampfinale bij de WK turnen. De Amerikaanse Simone Biles pakte in het Duitse Stuttgart alweer haar zestiende wereldtitel.

De pas achttienjarige Visser had voorafgaand aan de finale de hoop om haar prestatie op het vorige WK (veertiende) te verbeteren, maar dat werd al snel onmogelijk door valpartijen op de onderdelen vloer en brug ongelijk.

Visser herpakte zich op sprong en balk en eindigde uiteindelijk na vier onderdelen op een totaalscore van 51,166, ruim twee punten minder dan haar kwalificatiescore. Ze hield daarmee alleen Elisa Iorio achter zich. De Italiaanse maakte door een blessure de meerkamp niet af.

Biles toonde zich met met 58,999 wederom een klasse apart. Ze pakte daarmee haar vijfde wereldtitel allround en haar zestiende gouden medaille in totaal op het WK turnen, inclusief landenwedstrijden.

De 22-jarige wereldtopper zette op drie van de vier onderdelen de hoogste score neer. De Chinese Tang Xijing bleef met 56,899 nog het dichtst in de buurt en pakte het zilver. De Russische Angelina Melnikova legde met 56,399 beslag op het brons.

Simone Biles in actie tijdens de meerkampfinale. De Amerikaanse pakte haar zestiende wereldtitel in haar loopbaan. (Foto: Pro Shots)

Grootste marge sinds huidige puntentelling

Biles schreef met haar indrukwekkende prestatie bovendien geschiedenis, want de marge tussen haar en Liu was de grootste tussen goud en zilver in een WK-finale sinds de invoering van de huidige puntentelling in 2006.

Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro was het gat tussen winnaar Biles en haar naaste concurrente en tevens landgenote Alexandra Raisman eveneens 2,1 punten.

Komende weekeinde komen er op de afzonderlijke toestellen wellicht nog een paar titels bij voor Biles, al zal ze op brug moeten afrekenen met de Belgische Nina Derwael, die de meerkamp als vijfde afsloot en veruit de beste was op dat toestel.

De WK turnen in Stuttgart duren nog tot en met zondag. Er komen geen Nederlanders meer in actie, mede doordat Epke Zonderland er niet in slaagde om zich te plaatsen voor de finale op de rekstok.