Eliud Kipchoge heeft er vertrouwen in dat hij er zaterdag in Wenen in slaagt om als eerste atleet ooit de marathon binnen twee uur te lopen. De 34-jarige Keniaan heeft als doel om te laten zien dat een mens tot alles in staat is.

"Ik ren om geschiedenis te schrijven, om te laten zien dat alles mogelijk is. Het gaat niet om geld, het gaat erom dat ik een hele generatie mensen wil laten zien dat er geen limieten zijn", zei hij donderdag op een persconferentie in Wenen.

Kipchoge heeft al het wereldrecord op de marathon in handen. Hij kwam vorig jaar in Berlijn tot een toptijd van 2.01,39 en was daarmee de eerste man ooit die de 42,195 kilometer binnen twee uur en twee minuten liep.

"De marathon van Berlijn en deze in Wenen zijn heel verschillend. In Berlijn ging het om winnen en een wereldrecord lopen. Hier in Wenen voelt het een beetje alsof ik als eerste mens naar de maan ga."

Kipchoge denkt ideale omstandigheden te hebben gevonden

Kipchoge en zijn team denken dat in Wenen de ideale omstandigheden zijn om de marathon binnen de twee uur te lopen. De weg is kaarsrecht, vlak en ligt beschut tussen de bomen. Bovendien schijnt de luchtkwaliteit opmerkelijk goed te zijn.

"Ik voel me goed. Ik heb al over het parcours gelopen en het is heel goed. Ik ben klaar voor zaterdag. Mijn vrouw en drie kinderen zijn er voor het eerst bij. Dat betekent veel voor me. Zij willen bij deze historische gebeurtenis zijn."

Kipchoge loopt iets meer dan vier keer een ronde van 9,6 kilometer over de Hauptallee in het Prater, een groot park in het midden van Wenen. Hij krijgt hulp van 41 gangmakers, waaronder de Noorse broers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen.

Eliud Kipchoge poseert bij zijn persconferentie in Wenen. (Foto: Pro Shots)

Kipchoge deed twee jaar geleden al een poging

Kipchoge deed twee jaar geleden op het racecircuit van Monza al een poging om de 'magische' barrière van twee uur te slechten. Hij bleef er toen 25 seconden boven (2.00.25).

Die tijd werd echter niet erkend als wereldrecord, omdat de race door onder meer de vele gangmakers niet voldeed aan de regels van de internationale atletiekfederatie (IAAF).

Het startschot voor de race van Kipchoge in Wenen zal zaterdag tussen 5.00 en 9.00 uur klinken. Daarover wordt pas vrijdag een beslissing genomen na bestudering van de laatste weersvoorspellingen.