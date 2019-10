Joost Luiten is donderdag uitstekend begonnen aan het Italiaans Open in Rome. De Nederlandse golfer ging in de openingsronde rond in 66 slagen (vijf onder par) en staat op de derde plaats in het algemeen klassement.

De 33-jarige Luiten sloeg geen enkele bogey en noteerde liefst vijf birdies. Hij deed laatstgenoemde op de vijfde en zesde hole en herhaalde dat op de tiende, twaalfde en veertiende hole.

De Bleiswijker deelt de derde plek met vier andere spelers, onder wie de Engelse nummer vijf van de wereld Justin Rose. De Fin Tapio Pulkkanen is de verrassende leider met 64 slagen (-7).

Luiten heeft een wijziging doorgevoerd bij het putten op de greens. Hij heeft zijn grip veranderd, in plaats van met de rechterhand onder, gebruikt hij nu zijn linkerhand onder.

Het Italiaans Open, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de lucratieve Rolex Series, is donderdag begonnen en duurt tot en met zondag. Het prijzengeld bedraagt 7 miljoen dollar (6,35 miljoen euro).

Luiten speelde het toernooi zes keer eerder en eindigde één keer als vijfde en één keer als vierde, al was dat op een andere baan.