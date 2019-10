President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft basketbalcoaches Steve Kerr (Golden State Warriors) en Gregg Popovich (San Antonio Spurs) aangevallen vanwege hun reactie op de ruzie tussen de NBA en China.

Het hele conflict begon met een tweet van Houston Rockets-directeur Daryl Morey waarin hij zijn steun uitsprak voor de protesten in Hongkong, waar het al maanden onrustig is. Demonstranten vinden dat de regering in Peking te veel invloed heeft op Hongkong, terwijl er met de Chinese regering een afspraak ligt over een 'één-land-twee-systemenprincipe'.

De Rockets en de NBA hebben veel financiële belangen in China en kregen dan ook veel kritiek op het feit dat Morey zich over het interne conflict uitsprak. Ze boden hun excuses aan, maar het kwaad was al geschied: twee Chinese sponsoren stopten de samenwerking met de Rockets en de staatsomroep zendt geen duels meer van ze uit.

Ook Kerr en Popovich, die de laatste jaren in de media vaak harde kritiek op het beleid van Trump uitten, werden gevraagd naar hun mening over het conflict tussen China en de NBA. Ze besloten zich niet uit te spreken, tot ergernis van Trump, die van de gelegenheid gebruik maakte om zijn criticasters op hun nummer te zetten.

"Kerr zag eruit als een klein jochie toen hij de vraag over China kreeg. Hij was te bang om te antwoorden", aldus de Amerikaanse president op een persconferentie volgens ESPN. "Hij was aan het beven en zei dat hij het niet weet. Kerr wist geen antwoord te geven op de vraag, maar praat ondertussen wel heel slecht over de Verenigde Staten."

Links Gregg Popovich en rechts Steve Kerr. (Foto: Pro Shots)

Trump vindt reacties van coaches triest

Ook Popovich moest het ontgelden bij Trump. De coach van San Antonio Spurs liet weten zich eerst beter in te moeten lezen, al prees hij wel de manier waarop NBA-commissaris Adam Silver met de situatie omging. Die zei dat het Moreys recht is om zich uit te spreken over zaken zoals die in Hongkong.

"Popovich was iets minder bang dan Kerr, maar het leek op elkaar", zei Trump. "Ze praten slecht over de Verenigde Staten, maar als het over China gaat, willen ze er niks slechts over zeggen. Ik vond het best wel triest eigenlijk."

Overigens waren er meer NBA-coaches die zich niet over het conflict met China uitspraken. Mike D'Antoni van de Rockets weigerde antwoord te geven op vragen die daarover gingen en ook Doc Rivers van de Los Angeles Clippers bleef op de vlakte.

"Ik zag naast Kerr en Popovich nog meer mensen die voor China bogen", vervolgde Trump. "Het lijkt alsof ze ons eigen land niet respecteren. Voor mij is dat bijzonder triest om te zien."