Het Russische antidopingbureau RUSADA heeft woensdag flink uitgehaald naar het mondiale antidopingbureau WADA na beschuldigingen dat dopingdata zouden zijn vervalst.

Omdat het WADA "inconsistentie" in de geleverde Russische data had gezien, vroeg het bureau vorige maand aanvullende gegevens op in Moskou. Daarmee werd een zogenoemde nalevingsprocedure tegen RUSADA gestart.

"Iedere dag groeit de lawine van leugens waarmee ze zich proberen te verschuilen achter het falen van hun eigen antidopingcampagne", stelde RUSADA-directeur Yuri Ganus woensdag over het WADA in een open brief.

"Iedereen die schrijft dat RUSADA onzorgvuldig is geweest of zelfs beweert dat er met data in het laboratorium in Moskou is gesjoemeld, heeft geen idee waar hij het over heeft. Er wordt een verkeerd beeld geschetst van de Russische sportwereld."

Nieuw hoofdstuk in langslepende zaak

De vete tussen de antidopingbureaus is een nieuw hoofdstuk in de langslepende zaak tussen de twee organisaties. Het RUSADA werd in december 2015 geschorst vanwege het grootschalige en door de Russische staat gesteunde dopinggebruik in de sport. In september 2018 werd die schorsing onder voorwaarden opgeheven.

Een van die voorwaarden was dat WADA toegang zou krijgen tot het laboratorium in Moskou, waar data en verzamelde monsters voor dopingtesten zijn opgeslagen. Rusland verzuimde echter de gestelde deadline van 31 december 2018 te halen en eerder die maand brachten WADA-medewerkers al tevergeefs een bezoek aan Moskou.

Afgelopen januari overhandigde RUSADA alsnog de benodigde data aan het WADA. Vanwege het missen van de deadline riskeerde het Russische antidopingbureau een nieuwe schorsing, maar die bleef uit.

Mocht blijken dat de ingeleverde data alsnog gemanipuleerd zijn, dan hangt Rusland mogelijk een schorsing voor de Olympische Spelen van 2020 boven het hoofd. Aan de Winterspelen van 2018 mochten alleen 'schone' Russische atleten meedoen.