Kenley Jansen is woensdag (lokale tijd) met de Los Angeles Dodgers zeer verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs in de Major League Baseball (MLB). De Nederlander moet de World Series daardoor uit zijn hoofd zetten.

De LA Dodgers moesten in het vijfde en beslissende duel hun meerdere erkennen in de Washington Nationals, die met 3-7 zegevierden in het Dodger Stadium. De thuisploeg leidde na twee innings al met 3-0, maar gaf vervolgens een voorsprong uit handen.

De Washington Nationals verkleinden de achterstand in de zesde inning en kwamen in de achtste inning op gelijke hoogte, waarna ze in de extra tiende inning op schitterende wijze de zege naar zich toe trokken.

Howie Kendrick sloeg een zogenoemde Grand Slam-homerun - een homerun als alle honken bezet zijn - en scoorde daarmee vier punten voor de Nationals. Die achterstand kwamen de Dodgers niet meer te boven, waardoor ze pijnlijk werden uitgeschakeld.

De afgelopen twee jaar kwam de ploeg uit Los Angeles nog uit in de World Series. De Nationals mogen nu meedoen aan de finale van de National League. De kampioen van de National League plaatst zich voor de World Series en neemt het daarin op tegen de kampioen van de American League.

