De Schotse rugbyers hebben woensdag geschiedenis geschreven door voor de tweede keer op rij een WK-wedstrijd te winnen zonder een punt tegen te krijgen. In Japan werd het 61-0 tegen Rusland.

Halverwege was het al 21-0 tegen de Russen, die de eerdere drie duels in poule A ook al kansloos verloren. Schotland was vorige week maandag al met 34-0 te sterk voor Samoa.

De nederlaag van Rusland gaat eveneens de geschiedenisboeken in, want niet eerder verloor een land twee WK-duels op rij zonder ook maar een punt te maken. Donderdag tegen Ierland werd het 35-0.

De uitslag van 61-0 bij Schotland-Rusland is net niet de grootste overwinning van dit WK, want zondag eindige de wedstrijd tussen topfavoriet Nieuw-Zeeland en Namibië in 71-9.

Dankzij de zege op Rusland is Schotland nog in de race om een plek bij de eerste twee in groep A en daarmee een ticket voor de kwartfinales. Engeland en Frankrijk zijn al zeker van een plek bij de laatste acht. De WK-finale is op zaterdag 2 november in Yokohama.