Juan Manuel Correa heeft woensdag voor het eerst uitgebreid van zich laten horen na het ongeluk van eind augustus in België, dat Anthoine Hubert fataal werd. De Formule 2-coureur zet kleine stapjes vooruit en hoopt volledig te herstellen.

"Ik wil de familie van Anthoine Hubert mijn diepste condoleances aanbieden", zegt Correa in een videoboodschap op Instagram. "Het waren vijf heel zware weken na het ongeluk. Ik heb nog een lange weg te gaan en ik weet nog steeds niet zeker of ik volledig kan herstellen, maar ik ben heel dankbaar dat ik nog leef."

De in Ecuador geboren Amerikaan kwam tijdens de bewuste race op het circuit van Spa-Francorchamps hard in botsing met Hubert, die vlak daarvoor al in de vangrail was gereden. Het leven van de Fransman kon niet meer gered worden, terwijl Correa bij het ongeluk beide benen brak en geblesseerd raakte aan zijn ruggengraat.

De twintigjarige coureur van het Sauber-juniorenteam lag een tijdje in kritieke toestand in het ziekenhuis en werd eind september uit zijn kunstmatige coma gehaald. Correa onderging vorige week met succes een zeventien uur durende operatie.

Anthoine Hubert overleefde het ongeluk niet. (Foto: Pro Shots)

'Dit incident heeft mijn leven veranderd'

Op dit moment ligt Correa nog in een ziekenhuis in Londen. Hij wordt daar maandag voor de laatste keer geopereerd, maar die ingreep zal een stuk minder zwaar worden dan zijn benensparende operatie van vorige week.

"Het is een schok voor iedereen dat zo'n incident heeft kunnen gebeuren", zegt Correa in zijn videoboodschap over het voor Hubert fatale ongeluk. "Je denkt dat het jou nooit zal overkomen, totdat het daadwerkelijk gebeurt. Dit incident heeft mijn leven veranderd."

In november keert Correa terug naar de Verenigde Staten, waar hij aan zijn herstel zal werken. Volgens de coureur gaat zijn revalidatie in Miami tien tot twaalf maanden duren en wordt dan pas duidelijk of hij volledig herstelt.

"We zullen zien wat er gebeurt. Ik kan nu heel veel medelijden met mezelf hebben, maar dat heeft geen zin. Ik ben dankbaar dat ik nog leef en ik heb de situatie inmiddels geaccepteerd. Het enige dat ik nu kan doen, is positief blijven."