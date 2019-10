Michael van Gerwen heeft dinsdag de kwartfinales bij de World Grand Prix bereikt. De nummer één van de wereld gaf landgenoot Jeffrey de Zwaan geen schijn van kans.

De titelverdediger gunde de nummer 27 van de Order of Merit op het toernooi in Dublin slechts twee legs: 3-0, 3-1 en 3-1. De wereldkampioen gooide een gemiddelde van liefst 94,79 per drie pijlen.

Van Gerwen kwam eigenlijk alleen in de derde set wat in de problemen. Hij had moeite om zijn dubbels te gooien, maar dat was alsnog voldoende om zich van De Zwaan te ontdoen.

De Brabander neemt het in de kwartfinales op tegen de ervaren Engelsman Mervyn King. Die was verrassend met 3-1 te sterk voor zijn landgenoot James Wade.

Van Gerwen aast op zijn vijfde eindzege bij de World Grand Prix, waar de spelers de leg met een dubbel moeten beginnen én eindigen. Hij won het toernooi behalve vorig jaar ook in 2012, 2014 en 2016.

Woensdag komen er met Danny Noppert en Jermaine Wattimena nog twee Nederlanders in actie. Noppert speelt tegen Nathan Aspinall, die in de eerste ronde Vincent van der Voort versloeg. Wattimena treft de Schot Peter Wright.