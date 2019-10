Sanne Wevers houdt gemengde gevoelens over aan de WK turnen in Stuttgart. De balkspecialiste, die met weinig ritme aan het toernooi in Duitsland begon, ziet wel genoeg aanknopingspunten richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Wevers eindigde dinsdag met het Nederlands team als achtste en laatste in de landenfinale. Omdat de olympisch kampioene van Rio de Janeiro zich zaterdag niet wist te plaatsen voor de toestelfinale op de balk zit het toernooi er voor haar direct op.

"Het was supergaaf dat we de finale mochten turnen", zei ze tegen de NOS. "Als team misstonden we hier zeker niet, maar ik heb een beetje gemengde gevoelens over de gemaakte foutjes."

"Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik er nog niet helemaal klaar voor was", zo keek ze terug op haar eigen optreden. "Je moet zo goed getraind zijn om er onder deze moeilijke omstandigheden toch een mooie oefening uit te krijgen."

De 28-jarige turnster toonde zich dan ook niet tevreden over haar balkscore, al was ze er door haar gebrekkige voorbereiding ook niet verbaasd over.

"Ik kom van ver. Onder deze omstandigheden heb je dan geen schijn van kans. Het is dan gewoon een kwestie van overleven op de balk."

'Behoor nog steeds tot de wereldtop'

Wevers doelde daarmee vooral op een slepende beenblessure, die haar lange tijd aan de kant hield. In aanloop naar de WK kon de Friezin daarom maar één wedstrijd turnen en daardoor stond ze niet optimaal voorbereid aan de start.

"Ik moet er voor dit moment vrede mee hebben. Ik weet dat ik nog steeds tot de wereldtop op de balk behoor als ik beter getraind ben. Helaas kon ik nu niet op mijn automatismen terugvallen."

"Uiteindelijk gaat het erom dat je onder de enorme stress van een finale toch je beste oefening neer kan zetten. Ik vertrouw erop dat ik in de toekomst de goede vorm weer kan vinden."

Omdat de Nederlandse turnploeg zich dankzij het bereiken van de teamfinale verzekerde van deelname aan de Spelen, kan Wevers nu wel in alle rust toeleven naar het olympische toernooi in Tokio, waar ze haar titel hoopt te verdedigen.

"Ik ga nu rustig doorbouwen richting de Olympische Spelen en op het juiste moment mijn wedstrijden uitkiezen. Ik heb dat wel aardig in mijn hoofd zitten, het wordt een mooi proces."